La polémica alrededor de Imelda Tuñón sigue dando de qué hablar. Y es que, luego de las autoridades le regresaron a José Julián a su mamá el pasado 1 de marzo de 2025, ahora Nagibe Abbud , examiga de la viuda de Julián Figueroa ha sacado a la luz nueva información respecto a la seguridad del pequeño ‘Juliancito’.

¿Nagibe Abbud perdió contratos millonarios por culpa de Imelda Tuñón?

Fue durante una entrevista con TVNotas que Nagibe Abbud habló sin filtros sobre Imelda Tuñón y de su relación con los dealers que días atrás dejaron libres. Durante esta conversación, la también cantante detalló que por culpa de la actriz de teatro perdió mucho dinero: “Actualmente ya perdí dos contratos con un valor de ocho ceros, porque dijo que yo era dealer. Son mentiras que me afectan, no es algo que me tenga triste, pero las cosas llevan un proceso. El que ríe al último, ríe mejor”, expresó.

Nagibe Abbud lanza fuerte advertencia para el hijo de Imelda Tuñón

Sin embargo, una de las declaraciones que dejó a todos en shock fue que, según Nagibe, el pequeño Julián podría estar el peligro si está con su madre: “Pongamos otro escenario, si Imelda dejara de pagar, los dealers se tienen que cobrar de alguna forma, pueden hasta secuestrar al niño”, advirtió. “El día que todo se arregle y vea que el niño está a salvo, me doy por bien servida”, agregó.

Por otra parte, Nagibe Abbud detalló las razones por las que apoya a Maribel Guardia en esta controversia. De acuerdo con la también activista, Garza Tuñón solo quiere llamar la atención: “Si se trata de tomar partido, yo tomé el de los hechos. Conozco a Imelda y Maribel, si yo hubiera visto que Maribel le hacia cosas a Imelda y arriesgaba al niño, hubiera brincado por Imelda, no fue así, me puse del lado de la verdad”, confesó.