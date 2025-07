"¿Son una pareja legítima?”. Chris Martin, de Coldplay, bromea por los infieles “quemados” en su concierto

Aunque Coldplay es una de las bandas más famosas del mundo y millones de personas los siguen, seguramente no están acostumbrados a que un escándalo de infidelidad se desate en medio de un concierto suyo.

Recordemos que, hace apenas un día, se viralizó a nivel mundial un clip donde Andy Byron, CEO de Astronomer, abraza por detrás muy románticamente a Kristin Cabot, directora de recursos humanos de la misma empresa; ambos están casados con otras personas, por lo que entraron en pánico al aparecer en la ‘kiss cam’.

Chris Martin, de Coldplay, ahora se asegura de no “quemar” infieles en concierto

A Chris Martin no le vuelve a pasar eso de andar “quemando” parejas de infieles, y de eso se quiere asegurar en próximos conciertos. En su más reciente presentación de Foxborough, Massachusetts (muy cerca de Boston), el vocalista de Coldplay se puso a bromear a costa de la situación que se presentó con Andy Byron y Kristin Cabot.

Cuando la ‘kiss cam’ enfocó a una pareja del público, Chris Martin quiso asegurarse de que fueran novios “de verdad”. El vocalista preguntó “¿ustedes son una pareja legítima?”, e inmediatamente las risas resonaron en el estadio.

La pareja en cuestión no parecía responder la pregunta, por lo que Chris preguntó tanto en inglés como en español. Al parecer ellos no entendieron la broma o no les causó tanta gracia, pero el público enloqueció con la referencia del vocalista al clip viral.

“Chris quedando traumado”, es uno de los comentarios más populares en este nuevo video. También hay mucha gente hablando sobre la falta de entusiasmo de la pareja, e incluso se especuló que ellos todavía no definen su relación porque apenas se están conociendo.

En las últimas horas también se viralizó un supuesto comunicado de disculpa por parte de Andy Byron. Aquí, de manera implícita el CEO de Astronomer supuestamente reclamaba a Coldplay por “convertir la vida personal de alguien en un espectáculo”. Sin embargo, según portavoces de la compañía en cuestión, el comunicado es falso.