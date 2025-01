Naian González, media hermana de Camila Sodi, apoya incondicionalmente a su familiar

A dos meses del lamentable fallecimiento de Ernestina Sodi, hermana de Thalía, la familia Norvind se une a las condolencias, empezando por Naian González, media hermana de Camila Sodi, pues ambas son hijas del periodista Fernando González Parra.

¿Qué dijo Naian González?

En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando , Naian González declaró lo siguiente: “fue un momento muy difícil, prefiero no comentar sobre ello para conservar la privacidad de la familia, pero bueno, ahí estamos tanto como se puede y dándolo todo, apoyándonos en familia”.

¿Qué dijo Nailea Norvind?

“Eso ya pasó, ahora estamos en el presente que es el estreno de esta película y muchas gracias”, dijo Nailea Norvind, quien dejó en claro que “ahí estamos siempre, la familia es la familia”.

¿Qué opina Naian sobre la terapia que ha tomado Camila Sodi? Pero ¿qué opina sobre la terapia de desensibilización y procesamiento por los movimientos oculares que Camila práctica contra el estrés postraumático por la pérdida de su madre?

“Nos apoyamos todas, Camila es espectacular, es un mujerón... Todo, haría todo lo que me dice Camila... Todos (estamos) bien, todos bien”, agregó Naian González.

Madre e hija asistieron al estreno de la cinta “Corina”, protagonizada por Naian González Norvind y el actor Christoph Hernández, una cinta mexicana sobre una chica que tiene que vencer sus miedos, entre ellos la agorafobia o el trastorno de ansiedad por estar en lugares públicos.

“Soy medio claustrofóbica, no tengo lo de Corina de agorafóbica, sino que a mí lo que no me gusta es estar encerrada”, agregó Naian.