Papá de Héctor Ugarte sufrió un accidente que lo dejó sin esperanzas de vida

El padre de Héctor Ugarte , integrante del grupo Mercurio, de 77 años de edad, fue atropellado hace casi 10 meses en Zacatepec, Morelos, cuando iba a la tienda en su motocicleta. El accidente no dejó esperanza de vida, y en entrevista exclusiva para Ventaneando, el cantante relata tan doloroso episodio.

¿Qué dijo Héctor Ugarte? “Cuando lo vi fue impresionante, o sea, mi papá con la cara inchadícima, traía una bola, un hematoma espantoso, todo lleno de sangre. Estaba muy mal y dije: ‘No la va a librar’”, declaró Héctor Ugarte.

“Le hicieron una tomografía y me dijeron: ‘Su papá no la va a librar, está muy grave, tiene una hemorragia sufranoidea y está gravísimo. Es bajo su responsabilidad si se lo quiere llevar a México’ y pues sí, me lo llevé", añadió.

¿La negligencia médica fue la causante de la muerte de su padre?

“Estuvimos dos semanas en otro hospital público aquí. Estuvo alrededor de 15 días sin que lo atendieran y eso fue lo que más lo deterioró porque yo empecé a ver que ya no se movía, ya no hablaba”, recalcó.

“Le fui a hacer una última tomografía y me dice el doctor ‘sabes qué, lo tenemos que operar de emergencia porque tiene una hidrocefalia’ y dije ‘híjole, pues órale, opérelo’ y me dijo ‘perdón, pero no se puede aquí porque no tenemos los insumos’. Me lo llevé a un hospital privado y a las 3:30 ya lo estaban operando”, acotó.

¿Qué fue lo que terminó por arrebatarle la vida al padre de Héctor Ugarte?

“Pasaron dos semanas y mi papá empezó a rehabilitarse, empezó a hablar y al otro día (tuvo) calentura de 40°, con los ojos en blanco. No lo podíamos despertar, se le infectó el cerebro y eso es lo que lo mandó al inframundo”, aseveró Héctor Ugarte.

“De repente se le olvidó deglutir, no nos dimos cuenta, pensamos que él no quería comer y mi mamá con la resistencia de quererlo salvar tomó una jeringa y dijo: ‘Vamos a darle de comer, esto y lo otro’. Se le fue comida a los pulmones y le dio una neumonía, lo tuve que llevar otra vez al hospital y el diagnóstico que me dijeron fue: ‘Sabes qué, tu papá ya no tiene remedio, desgraciadamente ha sido mucha negligencia médica y el daño cerebral que sufrió fue irreversible. Llévalo a tu casa, dale cuidados paliativos y acompáñalo”.