Natalia Jiménez revela entre lágrimas su diagnóstico de cáncer a los 20 años

La joven influencer española Natalia Jiménez, conocida por su participación en MasterChef Junior España, ha conmovido a sus seguidores al compartir una difícil noticia : ha sido diagnosticada con cáncer de sangre. A través de un emotivo video en su cuenta de TikTok, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, reveló su diagnóstico, generando una ola de apoyo y cariño en las redes sociales

Natalia Jiménez revela su diagnóstico de cáncer a los 20 años

Con una sinceridad que toca el corazón, Natalia explicó en su video que, aunque el pronóstico es favorable debido a su juventud, el diagnóstico la ha llenado de miedo: “Me han diagnosticado un cáncer, un cáncer de sangre. No es de los peores cánceres que se pueden tener y todo el mundo me dice que pues tengo 20 años y al final es muy buen pronóstico y sé que va a pasar rápido porque tengo muchos proyectos que hacer”, confesó.

La joven influencer también compartió el impacto emocional que ha supuesto esta noticia, especialmente considerando su historial de lucha contra la anorexia: ”Obviamente siento que no me lo merezco, nadie se lo merece, pero tengo 20 años y ya me he pasado casi la mitad de mi vida yendo y viniendo del hospital por la anorexia y en el momento en el que... Mejor estaba, en el que más feliz estaba, en el que por fin tenía una relación sana, una buena relación con mi familia”, expresó conmovida.

¿Qué significa este diagnóstico para Natalia?

Además del impacto emocional, Natalia también habló sobre los cambios que este diagnóstico traerá a su vida. Con tan solo 20 años, se acababa de comprar su primer piso, un logro que, desafortunadamente, ahora se ve empañado por la incertidumbre.

Tengo 20 años, me acabo de comprar mi primer piso, me viene esto y tengo miedo. Tengo mucho miedo. Tengo miedo de estar entrando y saliendo de un hospital otra vez. De no disfrutar de todo lo que tengo ahora (...) Pero yo sé que voy a salir de esto. Lo tengo muy claro. Porque mi madre se merece que yo esté con ella.

A pesar de la difícil situación, la influencer española buscó transmitir un mensaje de esperanza y fortaleza a quienes la siguen y a otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares: “Intentaré, dentro de lo que cabe, pues, mostrar la parte positiva. Porque supongo que hay gente que está en la misma situación o incluso peor y que lo necesita”, dijo.