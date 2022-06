VIDEO: Natanael Cano explota contra sus propios fans.

Natanael Cano se convirtió en el pionero de los corridos tumbados, pues lanzó canciones como Amor tumbado, Yo vengo de barrio, Diamantes y más temas a su corta edad.

Lo anterior ha generado que el mexicano adquiera gran popularidad, pues ahora cuenta con 3.4 millones de seguidores en Instagram y miles de suscriptores en YouTube.

La fama de Natanael Cano comienza a afectar su vida, pues ahora dice “sentirse un objeto” al que solo le piden fotos.

Diversos usuarios de las redes sociales han afirmado que el intérprete les niega fotos cuando se lo encuentran por las calles.

¿Cuáles son las canciones de Natanael Cano? El Drip, Arriba, Yo vengo de barrio, Pienso en ella y Soy el diablo son algunas canciones de Natanael Cano.

Natanael Cano explota contra sus fans

Fue a través de sus redes sociales, donde Natanael Cano reveló la razón por la que ya no se toma fotografías con sus admiradores.

“Creen que uno es un objeto, yo no soy un objeto, soy un ser humano y soy una persona. Hay veces que me piden fotos, pero se van, entonces yo digo ‘wow, soy un objeto', a veces ni me preguntan cómo estoy o cómo me siento”, reveló en sus historias de Instagram.

No es la primera vez que el cantante se ve envuelto en la polémica, pues hace unos años arremetió contra Pepe Aguilar por criticar su género musical.

Sin embargo, el mexicano ahora mantiene una controversia con sus fanáticos, quienes lo consideran un “objeto” a su parecer.

“A veces sí me dicen ‘te admiro’, pero otros solo me usan como un objeto, como un carro, se toman una foto y se van. Yo contento de la vida me tomo fotos, llevo tres años sin negar una, pero últimamente he negado porque me puse en otro plan: en el plan de que no soy un objeto”, dijo.

“Hay que ser respetuosos, mi gente”, dijo Natanael aclarando el motivo de su enojo con sus fanáticos.

