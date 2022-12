Así celebraron la Navidad los famosos del espectáculo: ¿Quién fue el mejor?

Es la mejor época del año y los famosos lo saben, así que no dudaron en mostrar en las últimas semanas su decoración navideña para este 2022; además de compartir su alegría y un pedacito de su intimidad con sus seguidores, pero ¿cuál fue la mejor?

¿Qué famosos del espectáculo compartieron su decoración navideña?

Una de ellas es Aracely Arámbula, quien hace unos días compartió un video en el que podemos apreciar el arbolito y los preciosos adornos que lo visten, hasta un cascanueces, sin embargo, eso no fue todo, pues aprovechó el momento para felicitar a su hijo por su cumpleaños 14: “Happy Birthday mi príncipe!!! Felices 14 mi Amor bello agradeciendo y Amándote SIEMPRE”, escribió la actriz en su Instagram.

Algunos famosos se adelantaron más a la temporada y desde noviembre ya estaban listos para empezar la época más alegre del año. Tal es el caso de Annette Cuburu, quien no dejó pasar la oportunidad para expresar lo mucho que ama la Navidad: “Yo con mis manitas pongo el árbol antes que nadie el primero de noviembre porque AMO NAVIDAD!!!!!! Todos me ayudan un ratito, luego ufff es cansado pero a mí me apasiona!!!”, se lee en la publicación de la famosa.

Linet Puente por otra parte, aprovechó la ocasión para compartir un carrusel con unas fotografías familiares de lo más tierno, que hasta el corazón del Grinch crecería en un dos por tres. “Mood navideño: ON. Les comparto parte de este estudio fotográfico hermoso que hicimos y que se convirtió más bien en una mañana entre amigos, porque independientemente de lo profesionales de @tipis_kiki son amigos y creo que eso se refleja en estas fotos hermosas. Gracias @yayas_film por tu talento para retratarnos”.

El conductor Adal Ramones no se quedó atrás y compartió una hermosa fotografía al lado de su esposa acompañada con su hijo Cristóbal, ambos luciendo unas maravillosas pijamas navideñas: “Aquí de nuevo mi amada esposa con mi hijo Cristobal que acompaño con el siguiente txto “y mi pequeño sintiendo a su hermqn@ que ya viene en camino. Mis hijos son mi gran bendición en todos los aspectos… Porque ser padre es proteger y eso me da un gran sentido a la vida”, así lo expresó el también comediante.

Pero no todo es decoración hogareña, qué tal esta postal desde Bélgica que compartió la conductora de Venga la Alegría, Tabata Jalil. ¡Nos encantan las luces navideñas! Tabata también mandó un mensaje de paz a sus seguidores: “Más luz, más amor y más ilusión”.

Laura G y Cynthia Rodríguez también fueron de las famosas que compartieron sus decoraciones navideñas en Instagram. Laura G incluso reveló que su familia tiene la tradición de hacer ella misma los adornos.

No olvidemos al ahora ganador de MasterChef Celebrity, Ricardo Peralta, quien desde el primer día de diciembre, ya tenía el espíritu de la Navidad corriendo por sus venas.

¿Cuál de estas crees que haya sido la mejor decoración?