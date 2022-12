Tras la muerte de Aaron, Nick Carter es acusado de abuso sexual.

Aaron Carter, de 34 años, fue encontrado sin vida en la bañara de su casa en Lancaster, Estados Unidos el pasado 5 de noviembre, luego de una vida llena de problemas, mismos que le ocasionaron esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad.

Sin embargo, a más de un mes de su muerte, su hermano Nick Carter, integrante de la afamada agrupación Backstreet Boys, se encuentra metido en tremendo lío luego de haber sido acusado por presunta agresión sexual.

Los últimos años han sido sumamente difíciles para la familia Carter, incluso se habla sobre una maldición, ya que hace diez años falleció Leslie, quien murió a causa de una sobredosis y al parecer abusó de Aaron cuanto él apenas tenía 10 años.

Así como por la muerte de Aaron Carter, con quien, dicho sea de paso, no tenía una excelente relación, pero le dedicó unas emotivas palabras: “Mi corazón se ha roto hoy. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quisiera caminar por un camino saludable y eventualmente encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá”.

¿Por qué lo acusan de agresión sexual? En medio del duelo que está viviendo por la muerte de su hermano, Nick Carter ha sido acusado por presunta agresión sexual en contra de una menor de edad. De acuerdo con TMZ, el incidente habría sucedido en 2001, cuando los Backstreet Boys se encontraban de gira por diversas ciudades de los Estados Unidos, incluida Washington, lugar donde sucedieron los hechos.

Según la joven que en aquel entonces tenía 17 años y que padece autismo y parálisis cerebral, Nick Carter la invitó a su autobús luego de un concierto de la agrupación. Una vez dentro, el cantante le habría preguntado si quería tomar algo y le ofreció una bebida de color rojo.

En su declaración, la agraviada aseguró que Nick llamó a la bebida “Jugo VIP” y aunque no le supo bien, decidió tomarlo para no desairar al cantante. Posteriormente, Nick la habría llevado al baño del autobús para que le practicara sexo oral y luego la habría llevado a la cama donde presuntamente continuaron las agresiones.

En la demanda también se menciona que la joven era virgen y el cantante la habría contagiado de VPH, por lo que solicita una indemnización por daños y perjuicios. Fuentes cercanas al artista aseguran que los señalamientos en contra de Nick Carter son falsos: “Esta acusación es categóricamente falsa, Nick se está enfocando en su familia y está de luto por la muerte de su hermano”.