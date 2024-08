Nicki Nicole publica enigmático mensaje y amenaza con filtrar algo, ¿será sobre Peso Pluma?

Varios meses han pasado desde que Nicki Nicole y Peso Pluma dieron por terminado su romance; sin embargo, todavía no han quedado muy claros los motivos de su separación, pero todo indica que se trató de una infidelidad del cantante de corridos tumbados.

No obstante, la cantante argentina ha vuelto a dar de qué hablar gracias a unas misteriosas publicaciones que hizo en su cuenta de X (antes Twitter), por lo que muchos han especulado que tendrían que ver con Peso Pluma.

La publicación surge después de que el intérprete de “Ella Baila Sola”, “Lady Gaga”, “Rompe la Dompe”, “Bellakeo”, “Qlona” y “La Bebé” entre otras, publicara unas fotografías con Hanna Howell, quien es su nueva pareja sentimental.

¿Qué publicó Nicki Nicole? Recientemente la cantante argentina hizo una publicación que generó todo tipo de especulaciones entres sus fanáticos, pues amenazó con una posible filtración; sin embargo, no especificó de qué se trataba, pero los internautas coincidieron que tendría que ver con Peso Pluma.

“No soporto las ganas de filtrar algo”, publicó en su cuenta de X Nicki Nicole. No obstante, la cosa no terminó ahí, pues agregó otra publicación “fuera idiotas”, lo que acrecentó los rumores de que se trata de ‘La Doble P’, con quien no terminó en los mejores términos por una presunta infidelidad del cantante de corridos tumbados.

no soporto las ganas de filtrar algo — naiki (@Nicki_Nicole19) August 9, 2024

y fuera idiotas de paso — naiki (@Nicki_Nicole19) August 9, 2024

¿Quién es la nueva novia de Peso Pluma?

Como mencionamos anteriormente, Peso Pluma confirmó su romance con Hanna Howell, con quien se la ha visto muy enamorado y feliz, incluso presumieron que se volvieron padres de un hermoso perro. Además de haber adquirido un lindo cachorrito, se dio a conocer que Peso Pluma se tatuó el nombre de su novia en el cuello.

Sobre Hanna Howell se conoce muy poco, ya que después de que se confirmara su romance con Peso Pluma cambió su perfil a privado, pero se sabe que es una modelo e influencer originaria de Kansas, Estados Unidos.

