Nicki Nicole reveló detalles de su separación con Peso Pluma

La vida amorosa de los famosos siempre ha sido un tema de interés para sus seguidores, y cuando se trata de rupturas, la curiosidad se dispara aún más. Recientemente, la cantante argentina Nicki Nicole ha estado en el centro de la atención mediática tras su separación con el cantante mexicano Peso Pluma.

En este sentido y después de meses de especulación y silencio, Nicki finalmente habló sobre su relación y los motivos de su ruptura en una entrevista reciente. ¿Qué reveló la joven artista sobre su pasado romance con Hassan? A continuación te lo decimos.

Graciela revela que Virginia se casó con el primo del padre de su hijo [VIDEO] Graciela desenmascara a Virginia y revela que Virginia se casó con el primo de Edgar, el verdadero padre de su hijo. Edgar dice que Mario le debe 8 mil pesos.

¿Qué dijo Nicki Nicole sobre su separación con Peso Pluma?

En la entrevista, Nicki Nicole fue cuestionada sobre si su relación con Peso Pluma había influido en su carrera musical y aunque inicialmente parecía reacia a profundizar en el tema, la cantante finalmente ofreció una respuesta.

“Pienso que las relaciones empiezan y terminan. Siempre tienen algo lindo, pero también tienen su fin. En lo personal estuvo bueno, es parte de un proceso”, expresó Nicki, dejando entrever que su noviazgo con Peso Pluma fue una experiencia significativa en su vida, pero que ahora forma parte del pasado.

Te puede interesar: Esta foto demostraría la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole

¿Nicki Nicole ya superó a Peso Pluma?

Aunque Nicki Nicole ha tratado de mantener un bajo perfil sobre su ruptura con Peso Pluma, recientemente ha dado señales en sus redes sociales que han despertado la atención de sus seguidores.

Una publicación en su cuenta de Instagram, en la que citó una frase que parecía dirigida a su expareja, generó revuelo entre los fans. "¿A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas?”, escribió la artista, dejando entrever posibles sentimientos no resueltos hacia Peso Pluma.

Sin embargo, la separación entre Nicki Nicole y Peso Pluma sigue siendo objeto de especulación y debate entre los seguidores de ambos artistas. Aunque la argentina ha optado por mantener cierto hermetismo sobre los detalles de su ruptura, sus declaraciones y acciones en redes sociales sugieren que la relación tuvo un impacto significativo en su vida

Te puede interesar: La indirecta de Nicki Nicole a Peso Pluma tras video con otra mujer