Ninel Conde deja entrever que Giovanni Medina es un “ardido”.

Ninel Conde cantó en Cuajimalpa el pasado jueves 15 de septiembre, desde donde dio el tradicional grito mexicano junto a todo el público asistente. Luego de cantar arriba del escenario, El Bombón Asesino platicó con la prensa sobre el problema legal que enfrenta para ver a su hijo Emmanuel.

Giovanni Medina sí está dispuesto a que su hijo vea a Ninel Conde.

Recordemos que la cantante mexicana sostiene varias diferencias con su ex Giovanni Medina, pues ambos quieren tener la custodia del menor. A cuenta gotas, Ninel Conde rompió el silencio sobre el enfrentamiento legal.

“De esos temas no hablo mucho por cuestiones legales. Si no tengo nada bueno que decir al respecto, mejor no digo nada. Esperemos que las cosas se mejoren”, expresó a la prensa mexicana.

Luego de que en su momento, la cantante expresara que no podía ver a su hijo, ahora asegura que las cosas están más tranquilas: “Muy esporádicamente, pero sí lo he visto”.

Ninel Conde manda mensaje a Giovanni Medina

Ninel Conde no pudo evitar mandarle una fuerte indirecta a Giovanni Medina, quien asegura, ha hablado mal de ella en diferentes medios de comunicación.

“No estoy hablando de alguien en específico, pero es algo que sucede cuando un hombre no supera a una mujer: andas ardido y hablas mal”, declaró.

El Bombón Asesino prefiere no entrar en polémicas y refrenda que sus plabras no están dirijidas para nadie en especial.

“No hablo de nadie en general, no amarren navajas porque luego no me van a dejar ver a mi hijo”, concluyó a las cámaras de Venga la Alegría y otros medios de comunicación.

A principios de agosto, Giovanni Medina acudió a la alfombra roja de la comida anual de los 300 líderes mexicanos, desde donde dejó ver su interés por la sana convivencia entre Ninel Conde y Emmanuel.

