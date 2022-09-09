Giovanni Medina habla de su gran amistad con Sherlyn.

Tal parece que la guerra entre Ninel Conde y Giovanni Medina por la convivencia con su hijo Emmanuel, ha tomado un descanso.

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Aunque sigue pendiente la sentencia de la custodia definitiva del menor, Giovanni se dice dispuesto a propiciar el vínculo del niño con su madre.

Mi disposición siempre ha sido a construir, a que ella pueda construir un vínculo con nuestro hijo y que esto sea positivo. Entonces, siempre va a haber disposición de mi parte para eso

Aseguró que ha procurado que su hijo no tenga acceso a información que lo pueda afectar emocionalmente.

Está blindado en ese sentido, por eso, yo he pedido a todas las personas alrededor de él que seamos responsables en nuestro comportamiento público

Giovanni Medina habló de su relación con Sherlyn.

También confirmó que sostiene una gran amistad con Sherlyn y el apoyo que se brindan mutuamente para criar a sus hijos Emmanuel y André.

La verdad que yo le agradezco mucho que haya hecho pública nuestra amistad, es una persona que me ayuda mucho con la crianza de mi hijo, en consejos, en convivencias, en el día a día. Entonces, hablando de gente ejemplar; ella me parece una niña ejemplar

Pero, ¿habrá posibilidad de que surja una relación amorosa entre ellos?

Mira, para mí sería un gran honor, pero la verdad, Sher siempre está muy asediada por sus galanes

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Giovanni acudió a la alfombra roja de la comida anual de los 300 líderes mexicanos.