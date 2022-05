¿Larry Ramos está muerto? Ninel Conde así respondió cuando le preguntaron.

¿Ninel Conde sabe algo más que la prensa de su ex-pareja, Larry Ramos?

Aunque hace unos meses era la primera en defender a Larry Ramos a pesar de las pruebas en su contra por el fraude que cometió en perjuicio de cerca de 200 personas, ahora Ninel Conde parece sufrir de amnesia en cuanto al tema. Se quedó en silencio frente a la versión de que el colombiano no solo sigue prófugo de la justicia norteamericana, sino que muy convenientemente podría estar muerto.

“Este... muchas gracias chicos... los amo. Gracias chicos, me voy corriendo”, dijo a la prensa antes de marcharse.

Entrevistada por la prensa de Los Ángeles, California, de lo que Ninel sí quiso hablar largo y tendido fue del éxito que ha tenido con su cuenta de Only Fans.

“Bien honrada y con mucho compromiso, por eso ya apreté la dieta porque hay buena competencia. Lo que importa es la edad metabólica, vale la pena estar comiendo brócoli y cosas así", declaró.

¿Por qué Ninel Conde abrió una cuenta de Only Fans?

Y con total franqueza admite que, la razón por la cual decidió incursionar en esta plataforma, fue por dinero.

"¿Les soy honesta? Los números... antes lo hacía en revistas, pero la lana se la llevaba la editorial. Ahora se están volteando los papeles y así da gusto hacer un trabajo cuidado. No estoy haciendo nada que no haya hecho antes, pero lo estoy haciendo de una manera linda. Después de la pandemia no podemos tener los huevos en la misma canasta, debemos de diversificar”, dijo.

Y esto es lo que sus fans más le solicitan.

Tienen mucho fetiche con mis pies... ya hasta me puse piedritas en los pies

Y si eso no es suficiente, Ninel Conde asegura que podría tener su propio reality show.

“Voy a hacer un reality show. Estoy en pláticas. Me juntaré con los ejecutivos de una televisora para platicar de mi reality”, concluyó.

