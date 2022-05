Ernesto D’Alessio habla del doloroso abandono de su mamá.

Ernesto D’Alessio cantará con su madre en el mismo escenario. ¿Cuándo?

Ernesto D’Alessio visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar de su presentación en el Teatro Metropólitan del próximo jueves 26 de mayo de este año.

Fue durante la entrevista, donde el cantante mexicano habló de uno de los capítulos más dolorosos de su vida personal.

“Nosotros vivíamos con mi papá, pero algo que la gente no sabe, es que mi mamá siempre nos procuró y buscó. Su relación con mi padre no estaba bien, padecía cosas muy fuertes que le corresponde a ella decirlo, no a mí porque es mi padre y yo no puedo hablar mal de mi padre. Mi mamá fue una mujer atenta de sus hijos, mi mamá intentó convencer por las buenas a mi padre para que le permitiera vernos, mi papá no se lo permitía y esa es la verdad”, dijo a Ventaneando.

“Mi mamá tuvo que irse por la vía legal, tampoco se pudo, pero me quedo con su perseverancia de enfrentarse a una persona como mi papá. Mi papá tampoco la tuvo fácil porque nos tuvo que cuidar a mi hermano y a mí solos. Mi mamá da todo lo que tiene, es una mujer que cuando da no espera nada a cambio, ella da de todo corazón”, continuó.

Ernesto D’Alessio dio más detalles de su show del próximo jueves

Ernesto D’Alessio revela a Ventaneando que no cantará la canción Aquí estoy yo junto a su madre, pues es un tema que le conmueve mucho. En su lugar, ambos cantarán Ni guerra ni paz arriba del escenario del Teatro Metropólitan.

“Siempre nos pide perdón por haberse ido, pero este día la tomé de la mano y le dije ‘mamá, gracias por todo lo que has hecho por mí, yo no tengo nada que reclamarte’. Mis hermanos tendrán que hacer lo suyo. Cuando era bebé, ¿quién me cambiaba? Era ella”, dijo a este programa.

