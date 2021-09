Ninel Conde causa polémica con mensaje sobre Larry Ramos.

Ninel Conde uso sus cuentas personales de redes sociales para informar respecto a lo que está ocurriendo actualmente en su vida personal, específicamente en el tema de Larry Ramos, y es que aceptó que cometió algunos errores, pero con su trabajo logra salir adelante.

“El escenario… como poder describir la sensación de estar en ese mágico lugar. De pequeña era mi sueño; pisar esa mágica plataforma llena de adrenalina y amor de ustedes. Jamás imaginé que ese sueño se haría realidad tan pronto; y menos lo que conlleva haber logrado ese sueño. Dejar de tener derecho a mi privacidad... A equivocarme sin ser señalada de una manera dura como si equivocarse no fuera condición de todos los seres humanos”, publicó ‘El Bombón Asesino’.

En su mensaje reafirmó que solo Dios podía juzgarla y esclarecer su camino porque entendió que debemos ver por nosotros mismos o nadie lo hará.

“Sí… tarde pero se aprende y es válido. Quien esté libre de pecado que aviente la primera piedra... si la gente no lo entiende... El sí y con eso basta”, reiteró la cantante.

“Dios me permite volver a los escenarios en estos momentos que si bien estoy rota por dentro y por fuera… me permite sanar y sacar toooooodo en estos shows que serán inolvidables. No quiero imaginar lo que serán estos shows. Si lloro me pasan un tequila! Los espero y los amo!”, añadió.



Desalojan departamento de Larry Ramos

Ventaneando mostró imágenes donde se ve una camioneta blanca en la que irían las cosas de Larry Ramos, quien está prófugo de la justicia estadounidense.

Ninel Conde quien ha estado en el ojo del huracán tras la fuga de su esposo, ya que el pasado 31 de agosto cuando se dio a conocer que el empresario huyó, quitándose el grillete de arresto domiciliario impuesto por el FBI tras ser denunciado por un fraude millonario en Miami.

