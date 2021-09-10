Marysol Sosa arremete contra ‘Las Saras’ por venta de propiedad de José José.

Marysol Sosa rompió el silencio para los micrófonos de Azteca UNO y otros medios de comunicación que se dieron cita en la inauguración de la discografía y gráficos que fueron un éxito en la carrera de José José.

Marysol Sosa continúa con su carrera musical a pesar de la polémica

Marysol Sosa estuvo con nosotros en el programa para contarnos todo de su nuevo tema al lado de Edwin Luna.

La artista refrenda que Sarita Sosa y su madre no están autorizadas para poner en venta las propiedades de El Príncipe de la Canción en Miami.

“Tengo conocimiento de que era de mi papá, estaba a nombre de mi padre. Ellas, sabiendo la situación de acuerdo al testamento, no podrían llegar así nada más y vender una propiedad; se meterían en más problemas”, expresó la cantante a las afueras del recinto Casa Milán.

Y es que, hace unos días, trascendió que Sara Salazar y su hija pusieron a la venta el costoso condominio 507, ubicado en el número 170 Ocean Lendrive, a unos pasos de la Bahía en Florida.

“Se puede meter en serios problemas por haber ido a la corte a decir eso. Se puede meter en problemas por mentir en la corte de tu país”, expresó Marysol sobre Sarita Sosa y sus declaraciones en Estados Unidos ostentandose como hija única de José José.

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Marysol Sosa habla sobre las supuestas deudas de José José

Marysol, de 39 años, confesó si su papá El Príncipe de la Canción dejó deudas por gastos relacionados a servicios médicos y de una tarjeta de crédito.

Las deudas del intérprete de Almohada podrían ascender a los 600 mil dólares, pero Marysol no está enterada de la situación.

“Que lo paguen, eso no lo sabía, pero nosotros estamos en nuestro caso y estamos próximos a pedir la rendición de cuentas”, concluyó.

Según otros medios de comunicación, el mencionado departamento de Miami fue comprado por 640 mil dólares, pero Sara Salazar y su hija Sarita decidieron venderlo en 520 mil dólares.

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