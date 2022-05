Ninel Conde rompe el silencio sobre su relación con su hija.

Ninel Conde salió a negar estar distanciada de su hija Sofía Telch.

Sofia Telch, hija de Ninel Conde y Ari Telch, reapareció hace unos días en redes sociales para enviarle un polémico y controvertido mensaje a su madre; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la fotografía que publicó de cuando ella era pequeña junto a su mamá.

La imagen la acompañó con la canción “When she loved me” (Cuando ella me amaba), y curiosamente escogió el fragmento de la canción que dice: “cuando ella me amaba, todo era hermoso. Cada hora que pasamos juntos, vive dentro de mi corazón”.

Esto desató los rumores de que la joven de 25 años se encontraba resentida con su madre porque sentía que no le prestaba la suficiente atención como mamá; sin embargo, Ninel habló al respecto ante las cámaras de Ventaneando.

Te puede interesar: Ninel Conde recibe triste noticia antes del Día de las Madres.

¿Cómo es la relación entre ambas?

‘El bombón asesino’ rompió el silencio en torno a las publicaciones de su hija en las que deja entrever que se encuentran distanciadas y aseguró que es falso y desestimó las recientes publicaciones de su primogénita.

“Que cada quien interprete lo que quiere, no, ahí no dice ni el nombre de nadie ni nada y ella es una niña muy inteligente, y ella expresa su sentir a su manera. Te repito, no sabe cómo procesar ataques y ahí estoy yo para apoyarla y para ayudarla, y es lógico que ella se saque de onda, no, porque, pues que la injurien así no se vale porque ella no es figura pública, ella es hija de dos artistas, pero bueno, ni modo, así es la vida, pero ahí estamos sus papás para apoyarla”, dijo Ninel.

Cuando le preguntaron si era verdad que Sofía se ha revelado en su contra, Ninel Conde señaló que “ahora sí que no está a la altura de ponérseme rebelde, no, ya se hubiese tardado y gracias a Dios siempre ha sido muy tranquila y estoy muy contenta con ella. Ya tiene 25 años y estoy muy contenta con lo que hemos logrado su papá y yo de la niña y la mujer que es, y van a ver cómo va a llegar bien lejos ella (…), una niña estudiosa que tiene dos carreras, que trabaja, que se esfuerza”, añadió.

Por último, al cuestionarle si ha podido conversar con ella, ‘El bombón asesino’ aseguró que a su hija “no le gusta el medio ni le gusta que hable de ella en cámaras”.