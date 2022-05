Ninel Conde recibe triste noticia antes del Día de las Madres.

Ninel Conde regresó a México pero ella no podrá estar con su hijo.

Luego de ver y convivir con su hijo Emmanuel gracias al acuerdo que llegó con Giovanni Medina, Ninel Conde no pasará el 10 de mayo con el niño, pues como otras veces ha ocurrido, sus múltiples compromisos de trabajo la rebasan y están primero.

Así lo confirmó al llegar a la Ciudad de México en la madrugada de este miércoles, procedente de Los Ángeles, California.

“Voy a trabajar el 8 de mayo en Luisiana, estaremos festejando a todas las mamás. Es mi manera de festejar y de estar contenta. Este fin de semana vamos a presentarnos en Tuxpan, hace mucho que no me subo a un carro alegórico”, expresó.

El Bombón Asesino quiere “fluir” y encomendarse a Dios, así lo expresó a la prensa mexicana.

“Mi hijo me toca cada 15 días, y no me toca el 10, me toca el 9. No me lo dan, pero lo que quiero es fluir. Estoy bien, hay que contar las bendiciones. Y lo que no se puede o no está en nuestras manos, luego nos deprimimos y vienen cosas tristes”, declaró.

“Tratemos de luchar contra esas emociones y cosas que no podemos controlar. Si hay algo que nos duele, y no podemos hacer nada más que pedirle a Dios, pues hay que dejarlo en manos de Dios y fluir”, continuó.

En marzo de este mismo año, Giovanni Medina se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para revelar que Ninel Conde quitó la demanda por daño moral en su contra, aunque la cantante no ha confirmado la versión.

Ninel Conde se niega a hablar de Larry Ramos

Antes de salir a toda prisa, Ninel Conde refrendó la conveniente amnesia que padece en torno al que fue su pareja Larry Ramos, quien hace más de ocho meses está prófugo de la justicia norteamericana, acusado de fraude en agravio de más de 200 víctimas, entre estas, Alejandra Guzmán y sus exmánagers Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal.

“Energías positivas, gracias chicos”, dijo Ninel, evitando hablar de su ex pareja.

Por cierto que, tan rápido quería irse del aeropuerto, que la maleta de su asistente se fue en la parte trasera de la camioneta.

