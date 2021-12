Ninel Conde reacciona a libro que la relaciona con el narco.

Ninel Conde es una de las mujeres que aparecen en el libro de Anabel Hernández titulado Emma y las otras señoras del narco, al igual que Galilea Montijo, Issabela Camil y otras figuras del espectáculo.

Ninel Conde enfrenta nueva controversia

¡Tuvimos una llamada EXCLUSIVA con Ninel Conde para contarnos de la graduación de su hijo durante este díficil momento que está viviendo!

Aunque aún se encuentra luchando por la custodia de su hijo Emmanuel, el Bombón Asesino enfrenta otro escándalo que pone en riesgo las convivencias con el menor.

El pasado 23 de noviembre, la cantante ganó la oportunidad de reunirse con su hijo tres horas cada quince días en la casa de su ex Giovanni Medina.

Sin embargo, la artista enfrenta otra nueva controversia en su vida tras ser acusada de relacionarse con personas muy poderosas del narcotráfico.

Te puede interesar: Sergio Mayer rompe el silencio sobre presunta relación con el narco.

Ninel Conde responde con peculiar imagen a la polémica

La cantante y actriz respondió al volumen de Anabel Hernández con un texto en sus historias de Instagram, dejando claro que no quiere dar explicaciones.

“No te gastes en dar explicaciones, quien no te quiere no cambia de opinión, y quien te conoce, no las necesita”, escribió la toluqueña.

Por si fuera poco, Ninel Conde también publicó una nueva foto posando en la playa, acompañada de una curiosa leyenda.

“No hay otro lugar en el que debas estar más que en el ahora”, escribió la mexicana debajo de la imagen que ganó 23 mil ‘me gusta’ y decenas de comentarios.

Ninel Conde no es la única artista que se ha manifestado contra el libro de Emma y las otras señoras del narco, pues Galilea Montijo publicó un video al borde de las lágrimas.

Por su parte, Sergio Mayer defendió a su esposa Issabela Camil, asegurando que no tiene nada que temer y defendiéndose ante las acusaciones de su familia.

También te puede interesar: ¿Qué opina Ingrid Coronado sobre la “relación” de Charly López con el narco?