¿Qué opina Ingrid Coronado sobre la “relación” de Charly López con el narco?

Aún no salía de manera física y el libro de la periodista Anabel Hernández titulado Emma y las otras señoras del narco ya había levantado ámpula.

Tanto es así, que el viernes pasado Galilea Montijo visiblemente afectada, negó la supuesta relación sentimental, que según el volumen, sostuvo con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Pero no es la única figura del espectáculo cuyo nombre sale a relucir en el texto; Sergio Mayer, Issabella Camil y Charly López son mencionados también como grandes amigos del extinto jefe del cartel de los Beltrán-Leyva.

Por lo menos, así lo afirmaron los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez, en una transmisión de internet.

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Ingrid Coronado se pronuncia sobre el libro 'Emma y las otras señoras del narco'

Ante semejante versión, Ingrid Coronado, madre del primogénito de Charly López, dijo no saber absolutamente nada del tema.

Yo no estaba enterada. Hace muchos años que ya no somos pareja y que no sé realmente lo que pasa con su vida

Ojalá que no y que no esté metido en un problema porque al final es el papá de Emiliano. A mí me gustaría de todo corazón que él esté bien

La conductora le mandó sus mejores deseos al actor y cantante Charly López.

Yo espero que esto no sea cierto, que lo resuelva de la mejor manera, pero no es algo que yo ni mis hijos estuviéramos enterados

Ingrid habló momentos antes de entrar al aire en su programa Todos a bailar, cuya segunda emisión se llevó a cabo este sábado.

La semana pasada estaba un poco nerviosa antes de subir al escenario, pero ya que estaba arriba pensaba ‘esto es lo que me gusta hacer y lo que me apasiona hacer’. Todo el programa me sentía muy cómoda

Lejos de estresarme, hasta me divierte saber cómo podemos resolver ese tipo de problemas. En el programa tenemos historias, drama, talento y un poquito de todo

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