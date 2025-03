Ninel Conde sufre accidente mientras esquiaba; ¿cuál es su estado de salud?

Ninel Conde , una de las mujeres más importantes y trascendentes dentro del apartado del espectáculo en México, causó consternación entre sus miles de seguidores. Y es que, recientemente, la actriz y cantante compartió que sufrió un importante accidente mientras esquiaba en una de sus características aventuras, por lo que aquí conocerás más información al respecto.

Con la intención de emprender un viaje de descanso para alejarse de la rutina laboral a la que está sometida, Ninel Conde tomó la decisión de viajar a Colorado, en los Estados Unidos. La intención de la actriz era pasar unos días de descanso en donde pudiera olvidarse de todos sus conflictos; sin embargo, ahora cuenta con un nuevo problema físico.

Ninel Conde sufre accidente mientras esquiaba

La actriz, quien ha participado en distintos proyectos televisivos, compartió a través de sus redes sociales que el accidente que tuvo la imposibilitó de caminar, algo que preocupó de inmediato a sus fanáticos. Posteriormente, la también cantante detalló que, durante el pasado miércoles 5 de marzo, sufrió una torcedura mientras practicaba esquí extremo.

“Sentí un rezortazo. Yo creo que fue un ligamento y pues me lastimé (...) Imagínense, todo el día esquiando en pistas negras. Y eso fue bajándome de lift, me aplastó el Ski de atrás y se me dobló la rodilla”, lamentó Ninel Conde, quien, sin embargo, terminó su publicación señalando que el destino es así y que, “cuando te toca, ni aunque te quites”.

¿Ninel Conde no puede caminar?

En el video publicado hace algunas horas se aprecia a Ninel Conde siendo transportada en una silla de ruedas y con una pierna totalmente inmovilizada por una rodillera, lo que causó la tristeza de sus fanáticos.

De acuerdo con su médico, el ligamento de sobreestiró, por lo que, tras un descanso que incluya la relajación del tendón y el músculo, podrá tomar sus actividades de manera gradual; finalmente, la cantante agradeció las muestras de cariño de sus fans, los cuales le dejaron claro que no se encuentra sola en este proceso.