Niño de 8 años mató a una cobra de una mordida.
Un pequeño de 8 años fue mordido por una peligrosa cobra y lejos de salir huyendo decidió hacerle frente y respondió con un mordisco letal.
Las serpientes son animales peligrosos y las cobras son una de las especies más mortales; sin embargo, un pequeño de 8 años demostró su valentía y mató a una de un mordisco después de que el reptil lo atacara primero.
Un niño de 8 años se encontraba jugando plácidamente en el patio de su casa, en Jashpur, un distrito de la India, cuando de pronto una cobra lo mordió, no obstante, su reacción fue lo que llamó la atención ya que lejos de salir huyendo decidió contratacar al reptil con un mordisco letal.
De acuerdo con medios locales, la cobra se enredó en una de las extremidades del niño y le asestó tremenda mordida. Al sentir el ataque, el menor no hizo más que propinarle una sopa de su propio chocolate al animal.
“La serpiente se enredó en mi mano y me mordió. Sentí un gran dolor. Como el reptil no se movió cuanto intenté quitármela de encima, la mordí con fuerza dos veces. Todo sucedió en un instante”, recordó el menor.
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Doctors claimed that Deepak survived because he had a dry bite frm the snake. No matter what but fighting back in such dangerous situation is what needs to be appreciated. This is what masculinity is all about. Lets celebrate masculinity on this #19thNov on #InternationalMensDay pic.twitter.com/ONVBuhyQ5h— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) November 5, 2022
¿Qué pasó con el niño?
De acuerdo con el medio RT, luego de que se suscitara el hecho, los familiares trasladaron de inmediato al menor a un hospital donde recibió el antídoto y estuvo en observación médica durante algunas horas, posteriormente, abandonó el nosocomio.
Por su parte, el herpetólogo Qaiser Hussain, indicó que el niño recibió una “mordedura seca”, lo que quiere decir que la serpiente únicamente lo mordió, pero no transmitió el veneno, aunque destacó que esta es sumamente dolorosa.
Algo similar ocurrió cuando una niña de 2 años fue atacada por una serpiente, no obstante, para sorpresa del animal, la pequeña repelió la agresión y contraatacó con diversas mordidas que terminaron por matar al animal.