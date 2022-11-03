(VIDEO) ¡A estos muchachos “no les tocaba” ser devorados!
Un padre y su hijo disfrutaban de la vista en alta mar, cuando una gigante ballena apareció con la boca abierta. Casi se come el bote completo.
Una familia vio una imagen de "ver para creer" cuando paseaban en su bote en el mar. Las aguas se comenzaron a agitar y, luego, una enorme ballena apareció de la nada. El animal se estaba alimentando, por lo que abrió su enorme hocico y lo cerró con fuerza.
Todos los que presenciaron esta sorprendente escena se quedaron incrédulos. El barco estaba demasiado cerca del tremendo especímen. A poco se quedaron de verrse dentro de las impresionantes fáuces de este setacio. Definitivamente una imagen al estilo de Al Extremo.
A father-son duo who were fishing off the coast of Belmar, NJ, got the surprise of their lifetimes, when a full-sized humpback whale breached just feet from their boat. pic.twitter.com/doJgcbThLm— NowThis (@nowthisnews) October 17, 2022