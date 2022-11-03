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(VIDEO) ¡A estos muchachos “no les tocaba” ser devorados!

Un padre y su hijo disfrutaban de la vista en alta mar, cuando una gigante ballena apareció con la boca abierta. Casi se come el bote completo.

ballena

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Una familia vio una imagen de "ver para creer" cuando paseaban en su bote en el mar. Las aguas se comenzaron a agitar y, luego, una enorme ballena apareció de la nada. El animal se estaba alimentando, por lo que abrió su enorme hocico y lo cerró con fuerza.

Todos los que presenciaron esta sorprendente escena se quedaron incrédulos. El barco estaba demasiado cerca del tremendo especímen. A poco se quedaron de verrse dentro de las impresionantes fáuces de este setacio. Definitivamente una imagen al estilo de Al Extremo.

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