(VIDEO) ¡A estos muchachos “no les tocaba” ser devorados!

Una familia vio una imagen de "ver para creer" cuando paseaban en su bote en el mar. Las aguas se comenzaron a agitar y, luego, una enorme ballena apareció de la nada. El animal se estaba alimentando, por lo que abrió su enorme hocico y lo cerró con fuerza.

Todos los que presenciaron esta sorprendente escena se quedaron incrédulos. El barco estaba demasiado cerca del tremendo especímen. A poco se quedaron de verrse dentro de las impresionantes fáuces de este setacio. Definitivamente una imagen al estilo de Al Extremo.