Horóscopo de hoy lunes 2 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos del zodiaco. Estas son sus predicciones del lunes 2 de marzo en temas de salud, dinero y amor
Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.
Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 2 de marzo de 2026.
Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 2 de marzo de 2026
Hoy, lunes 2 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:
- Aries: el inicio de mes sigue marcando un ritmo de orden y ajustes que te pide mayor conciencia en tus hábitos diarios. En tus vínculos, la cercanía del eclipse junto a la Luna en Virgo te impulsa a cerrar pendientes y evitar impulsos.
- Tauro: este comienzo de mes te conecta con el disfrute de lo simple y con la necesidad de sostener estabilidad en tu entorno. Pequeñas decisiones bien pensadas marcarán una diferencia importante.
- Géminis: el primer tramo del mes activa tu mente y te invita a reorganizar prioridades que venías postergando. En lo económico, la influencia de la Luna en Virgo te pide claridad y menos dispersión.
- Cáncer: este inicio de mes te lleva a enfocarte en tu bienestar interno para crear espacios de calma. Prestar atención a los detalles será clave en medio de la energía previa al eclipse.
- Leo: el comienzo del mes te impulsa a tomar decisiones más conscientes sobre lo que valoras. En tus ingresos, la Luna en Virgo te invita a ser más selectivo y a cuidar tus recursos.
- Virgo: este inicio de mes es especialmente significativo para ti, con una energía que te lleva a revisar tu rumbo personal. La cercanía del eclipse en tu signo te impulsa a soltar exigencias y encontrar equilibrio.
- Libra: el comienzo del mes te invita a hacer una pausa y a escuchar lo que necesitas internamente. La influencia de la Luna en Virgo favorece decisiones más conscientes y ordenadas.
- Escorpio: este inicio de mes activa tus planes a futuro y te impulsa a enfocarte en lo que quieres construir. Actuar con estrategia será clave en este momento previo al eclipse.
- Sagitario: el comienzo del mes te exige mayor compromiso con tus objetivos y con la forma en que administras tu energía. En lo vincular, la Luna en Virgo te pide responsabilidad y foco.
- Capricornio: este inicio de mes te impulsa a ampliar tu visión y replantearte ciertos asuntos. Confiar en procesos más ordenados te dará mejores resultados.
- Acuario: el comienzo del mes te lleva a profundizar en lo que sientes y a transformar dinámicas que ya no funcionan. En tus finanzas, la cercanía del eclipse te invita a tomar decisiones más conscientes.
- Piscis: este inicio de mes pone el foco en tus relaciones y en cómo te vinculas con los demás. La Luna en Virgo te invita a encontrar equilibrio entre dar y recibir.
¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?
Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:
- Aries: 21 de marzo - 19 de abril
- Tauro: 20 de abril - 21 de mayo
- Géminis: 21 de mayo - 20 de junio
- Cáncer: 21 de junio - 22 de julio
- Leo: 23 de julio - 22 de agosto
- Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre
- Libra: 23 de septiembre - 22 de octubre
- Escorpio: 23 de octubre - 21 de noviembre
- Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre
- Capricornio: 22 de diciembre - 19 de enero
- Acuario: 20 de enero - 18 de febrero
- Piscis: 19 de febrero - 20 de marzo