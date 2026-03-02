Horóscopo de hoy lunes 2 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 2 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 2 de marzo de 2026

Hoy, lunes 2 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el inicio de mes sigue marcando un ritmo de orden y ajustes que te pide mayor conciencia en tus hábitos diarios. En tus vínculos, la cercanía del eclipse junto a la Luna en Virgo te impulsa a cerrar pendientes y evitar impulsos.

: el inicio de mes sigue marcando un ritmo de orden y ajustes que te pide mayor conciencia en tus hábitos diarios. En tus vínculos, la cercanía del eclipse junto a la Luna en Virgo te impulsa a cerrar pendientes y evitar impulsos. Tauro : este comienzo de mes te conecta con el disfrute de lo simple y con la necesidad de sostener estabilidad en tu entorno. Pequeñas decisiones bien pensadas marcarán una diferencia importante.

: este comienzo de mes te conecta con el disfrute de lo simple y con la necesidad de sostener estabilidad en tu entorno. Pequeñas decisiones bien pensadas marcarán una diferencia importante. Géminis : el primer tramo del mes activa tu mente y te invita a reorganizar prioridades que venías postergando. En lo económico, la influencia de la Luna en Virgo te pide claridad y menos dispersión.

: el primer tramo del mes activa tu mente y te invita a reorganizar prioridades que venías postergando. En lo económico, la influencia de la Luna en Virgo te pide claridad y menos dispersión. Cáncer : este inicio de mes te lleva a enfocarte en tu bienestar interno para crear espacios de calma. Prestar atención a los detalles será clave en medio de la energía previa al eclipse.

: este inicio de mes te lleva a enfocarte en tu bienestar interno para crear espacios de calma. Prestar atención a los detalles será clave en medio de la energía previa al eclipse. Leo : el comienzo del mes te impulsa a tomar decisiones más conscientes sobre lo que valoras. En tus ingresos, la Luna en Virgo te invita a ser más selectivo y a cuidar tus recursos.

: el comienzo del mes te impulsa a tomar decisiones más conscientes sobre lo que valoras. En tus ingresos, la Luna en Virgo te invita a ser más selectivo y a cuidar tus recursos. Virgo : este inicio de mes es especialmente significativo para ti, con una energía que te lleva a revisar tu rumbo personal. La cercanía del eclipse en tu signo te impulsa a soltar exigencias y encontrar equilibrio.

: este inicio de mes es especialmente significativo para ti, con una energía que te lleva a revisar tu rumbo personal. La cercanía del eclipse en tu signo te impulsa a soltar exigencias y encontrar equilibrio. Libra : el comienzo del mes te invita a hacer una pausa y a escuchar lo que necesitas internamente. La influencia de la Luna en Virgo favorece decisiones más conscientes y ordenadas.

: el comienzo del mes te invita a hacer una pausa y a escuchar lo que necesitas internamente. La influencia de la Luna en Virgo favorece decisiones más conscientes y ordenadas. Escorpio : este inicio de mes activa tus planes a futuro y te impulsa a enfocarte en lo que quieres construir. Actuar con estrategia será clave en este momento previo al eclipse.

: este inicio de mes activa tus planes a futuro y te impulsa a enfocarte en lo que quieres construir. Actuar con estrategia será clave en este momento previo al eclipse. Sagitario : el comienzo del mes te exige mayor compromiso con tus objetivos y con la forma en que administras tu energía. En lo vincular, la Luna en Virgo te pide responsabilidad y foco.

: el comienzo del mes te exige mayor compromiso con tus objetivos y con la forma en que administras tu energía. En lo vincular, la Luna en Virgo te pide responsabilidad y foco. Capricornio : este inicio de mes te impulsa a ampliar tu visión y replantearte ciertos asuntos. Confiar en procesos más ordenados te dará mejores resultados.

: este inicio de mes te impulsa a ampliar tu visión y replantearte ciertos asuntos. Confiar en procesos más ordenados te dará mejores resultados. Acuario : el comienzo del mes te lleva a profundizar en lo que sientes y a transformar dinámicas que ya no funcionan. En tus finanzas, la cercanía del eclipse te invita a tomar decisiones más conscientes.

: el comienzo del mes te lleva a profundizar en lo que sientes y a transformar dinámicas que ya no funcionan. En tus finanzas, la cercanía del eclipse te invita a tomar decisiones más conscientes. Piscis: este inicio de mes pone el foco en tus relaciones y en cómo te vinculas con los demás. La Luna en Virgo te invita a encontrar equilibrio entre dar y recibir.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: