Mhoni Vidente revela los horóscopos de la semana del 2 al 8 de marzo: todas las predicciones

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana , con predicciones para cada signo desde hoy, lunes 2, hasta el domingo 8 de marzo. Según la famosa astróloga, habrá cambios en la energía debido a la reciente alineación planetaria del fin de semana, así como a la próxima Luna de Sangre.

En su canal de YouTube, Mhoni Vidente subrayó que no todos los signos iniciarán con el pie derecho, pues antes deben cerrar ciclos que dejaron pendientes. Estas fueron sus visiones.

ARIES

Te vas a preparar para el inicio de tu era, que será el 21 de marzo, pero todavía estás cargando energía. Tu mejor día es el viernes, donde habrá cambios, ya sea de trabajo, de casa o de planes por vacaciones. Lo que debes hacer estos días es pensar en producir dinero y prevenirte sobre el futuro. Tendrás 5 golpes de suerte; no dudes de ninguna manera sobre tus capacidades. Asimismo, en el amor habrá una propuesta de romance, pero hay señales de que personas del pasado vendrán a pedirte un favor; debes de ignorarlos.

TAURO

Tienes suerte y atraerás la abundancia esta semana, pero hay personas a tu alrededor que no disfrutan verte triunfar. Debes de ser claro contigo mismo y decidir quién vale la pena para estar cerca de ti; si no, aléjate de ellos. Protégete de las malas energías con un listón rojo en el tobillo. Tu mejor día es el miércoles: aprovecha estas energías para pensar en el proyecto de tu negocio propio. Tu punto débil son los riñones y el páncreas; cuida tu salud.

GÉMINIS

Estás esn el mes de la realidad, de ser creativo, pero no estás confiando en ti mismo, así que debes de reinventarte y confiar. No te quejes mucho, mereces tener salud y estabilidad. Tu mejor día será el miércoles y apartir de allí notarás cambios sobre tu suerte en las inversiones; aprovecha y ahorra, invierte y crea un patrimonio desde ahora. Tendrás 4 golpes de suerte, y en el amor se prevén amores nuevos y verdaderos.

CÁNCER

Estás dudando de tus decisiones y no te sientes completo, pero debes de ser más confiado y seguro de ti para poder encontrar la estabilidad en tu camino. Solocuinarás los problemas que tenías arrastrando, sobre todo económicos. Tu punto débil está relacionado con el estrés, la depresión y las emociones. Eso sí, serán unos días de mucho trabajo, pero no estarás contento ni satisfecho, y buscarás aprender más habilidades. En el amor, hay sentimiento verdadero y estabilidad, pero con las personas correctas.

LEO

Estás iniciando un mes que es fuerte para ti, debes creerlo también para poder usar estas energías. Iiniciarás estos días en trabajar para ti mismo, en tu imagen, en tus emociones y en tus problemas. Ahora debes de pensar en ti: “borrón y cuenta nueva”. Tu mejor día es hoy lunes, clave para comenzar a crecer de manera económica, abundancia y pagar deudas. No dejes de estudiar. Tu punto débil es la espala; no cargues cosas pesadas.

Este es el horóscopo de hoy de Mhoni Vidente para Leo.|(Facebook Mhoni Vidente/Canva)

VIRGO

Hay una propuesta de trabajo o propuesta de matrimonio cercana. En lo emocional, estás demasiado preocupado por los demás, pero debes de entender que no puedes ayudar a todo el mundo. No confíes en nadie por ahora, porque no sabes qué planes tienen contigo. Tu mejor día es el miércoles, con energías que te inspiran a hacer un viaje, proyectos que te darán dinero. Tu eres muy sincero, pero muchas personas no están listas para escuchar sus verdades, mejor no intentes ayudarlos. En el amor, tendrás un deseo que se cumplirá.

LIBRA

Eres la luz en el camino. Esta semana será fundamental para la atracción de dinero extra. Tu mes de felicidad, estabilidad y amor. Aunque debes de cuidarle el tobillo, las rodillas y el pie. Camina agusto y ve lento. Tu mejor día es el martes, siendo un inicio para la atracción de más dinero, crecimiento personal y de proyectos. Estás en el momento de no distraerte, de deshacerte de los problemas innecesarios, así que no respondas si no estás seguro, así no te meterás en problemas.

ESCORPIO

Tienes pensamientos claros, busca el orden, la armonía y piensa en cómo aacomodar tus cosas. Fluye y luego estarás estable. Créetela que eres el mejor, confía en tus habilidades y prepárate para los cambios que se vienen en el mes. Eso sí, hay corajes dentro de ti que no salen y podrían presentarse como úlceras. En el amor, viene una propuesta de amor que podría ser muy veloz hacia el matrimonio.

SAGITARIO

Las visiones son: triunfo, estabilidad y positividad. Por eso, no debes de dejar nad ainconcluso a partir de hoy para que nada se te atrase ni te llenes de malas energías. Tu mejor día es el miércoles. No obstante, tu punto débil es la mente, el sueño y la preocupación; estás pensando demasiado las cosas. Debes aprender a no desesperarte por mantener a todos cerca de ti, quien quiera se va a quedar contigo en las buenas y en las malas. Manifiesta lo que quieres para los próximos días.

CAPRICORNIO

Son momentos de estar arriba, donde encuentras el progreso, trabajo y estabilidad. Detente hoy y comienza a preguntarte sobre qué es lo que estás esperando para ti en las próximas semanas. Tu mejor día es el jueves, y comienzas a notar que todo se alinea a tu favor. Disfruta la vida, no exageres, no dramatices y sé más conciente de lo que quieres hacer. Tendrás 5 golpes de suerte. La alerta está en cuidarte de las víboras, de quienes te critican y no quieren que crezcas.

ACUARIO

Las cosas se están alineando a tu favor, pero todavía no te laa crees. Tómate estos días para aprender a ir lento y comenzar a buscar tu estabilidad. Tu mejor día es el martes, a partir de allí será para crecer y terminar tus proyectos. Buscas hacer crecer tu patrimonio, tu estabilidad y tu seguridad. Hay problemas que por fin se solucionan y que te dejarán en paz después de tanto tiempi. Quítate lo negativo porque pronto viene un amor con intenciones buenas. No olvides guardar dinero y pensar en tu futuro.

PISCIS

Estás en momentos de mover las energías a tu favor y podrás reinventarrte. Tu mejor día es el jueves, en donde notarás mejoras en tu salud, emociones y tomarás buenas decisiones. En el amor, hay una propuesta de amor verdadero o, si tienes pareja, habrá propuesta de matrimonio; eso sí, deja los celos e inseguridades porque podrían ser la razón del rompimiento.