El delineado perfecto para un look natural que rejuvenece la mirada

Comenzó marzo y las miradas de quienes gustan estar a la moda observan con atención cuáles son las tendencias que se impondrán en torno a la manicura, la indumentaria, el maquillaje y los peinados, entre muchas otras.

Además, este mes será el escenario en donde se presentará la primavera 2026 por lo que todo apunta a lo fresco y, en este marco, el maquillaje tendrá un gran protagonismo. Mediante la Inteligencia Artificial (IA) podemos conocer qué tipos de delineado puede ayudarnos a lograr un look natural y rejuvenecer la mirada.

¿Qué se busca con el maquillaje?

“El maquillaje es una herramienta versátil que va mucho más allá de simplemente ‘pintarse la cara’”, remarca Gemini. Esta IA desarrollada por Google advierte que “dependiendo de quién lo use y en qué contexto, los objetivos pueden variar desde lo funcional hasta lo artístico”.

#trucosdebelleza ♬ original sound - Desirée Lowry @desireelowryreal Como verte rejuvenecida hoy sin complicaciones y sin gastar mucho o nada. El video completo con todos los truquitos está en mi canal de YouTube. Espero que te ayude a subirte lo lindo! Compártelo con otra que lo necesite 😉 #subetelolindo

Por lo tanto, el maquillaje puede ayudar a resaltar la belleza natural, lograr perfeccionamiento, resaltar expresiones de identidad y creatividad, además de lograr transformaciones y caracterizaciones que ayudan a reforzar la confianza y expresar ciertas preferencias o estilos de vida.

¿Cómo rejuvenecer la mirada?

Cuando se habla de maquillaje, el delineado de los ojos cumple un rol preponderante y, en esta oportunidad, Gemini nos invita a lograr un “delineado que rejuvenezca y se vea natural” ya que afirma que “no se trata de cantidad, sino de dirección y suavidad”.

Esta Inteligencia Artificial precisa que “con el paso del tiempo, el párpado tiende a caer un poco, por lo que el objetivo es crear un efecto de ‘levantamiento’ (lifting) sin que se note el maquillaje pesado”. Por lo tanto, Gemini comparte la técnica paso a paso para lograr ese look:

El color es clave - Cambia el negro por el marrón: El negro suele endurecer las facciones y resaltar las líneas de expresión. Un marrón chocolate o un gris topo crea profundidad de forma mucho más orgánica y suave.

Técnica de "Tightlining" (Delineado Invisible): Esta es la base del look natural.



Qué es: Rellenar los huecos entre las pestañas superiores por la parte interna (la línea de agua superior).

El efecto: Hace que tus pestañas se vean mucho más tupidas y define el ojo sin que haya una línea visible sobre el párpado.

El "Sombreado" en lugar de línea líquida: Evita los delineadores líquidos de acabado brillante, ya que suelen cuartearse en los pliegues de la piel.



Usa sombra o lápiz cremoso: Traza una línea muy fina a ras de las pestañas exteriores.

Difumina: Con un pincel pequeño tipo "bala", difumina el trazo hacia arriba y hacia afuera. El borde borroso es lo que da el aspecto juvenil.

El "Efecto Elevación" (Wing Corto): En lugar de seguir la curva natural de tu ojo hacia abajo (lo que puede entristecer la mirada), detente unos milímetros antes de que termine el ojo.

