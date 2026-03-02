Los 3 tonos mantequilla en la indumentaria que serán tendencia esta primavera 2026

La moda está mirando con ansias la llegada de la primavera y es que algunas tendencias comienzan a asomarse y pronto las veremos paseándose por las calles. Las telas, los diseños y los colores cambiarán y nadie querrá ser ajeno a ellos.

A través de la Inteligencia Artificial (IA) podemos conocer estas tendencias y comenzar a avizorar cómo se verá la primavera en torno a los looks. Al respecto, la aplicación Gemini adelanta qué tonos mantequilla se llevarán todas las miradas en esta primavera 2026.

¿Qué trae marzo a la moda?

“Marzo de 2026 marca un punto de inflexión en la moda, con el cierre de la Semana de la Moda de París (del 2 al 10 de marzo) donde se definen las colecciones de otoño/invierno 26/27”, remarca Gemini. La IA de Google añade que “mientras las pasarelas de lujo apuestan por el maximalismo decorativo, con bombers de lentejuelas y accesorios de pelo, el ‘street style’ comienza su transición hacia la primavera”.

Para este mes que recién comienza, la IA afirma que “veremos una fuerte presencia de la estética ‘Bambi’ (estampados de cervatillo) y el regreso de siluetas curvas y fluidas que abandonan la rigidez de años anteriores, destacando los pantalones tipo sastre y las chaquetas cortas (cropped)”.

¿Qué tonos mantequilla serán tendencia?

En torno a los colores que tomarán cierto protagonismo en marzo, Gemini precisa que “el amarillo mantequilla (o butter yellow) se ha consolidado como el neutro por excelencia para esta primavera 2026, desplazando incluso al beige tradicional”.

Esta Inteligencia Artificial basa su respuesta en las pasarelas de Chanel, Dior y las colecciones de Zara y afirma que estas serán las 3 variantes o "tonos" de esta paleta que estarán marcando el ritmo de la temporada:

Buttercream (Mantequilla de Crema): Es la versión más clara y luminosa, casi rozando el blanco roto pero con un subtono cálido. Es ideal si buscas ese estilo de lujo silencioso.



Cómo usarlo: En total looks monocromáticos con tejidos fluidos como la seda o el lino.

Combinación estrella: Mezclalo con el color del año, el Cloud Dancer (un blanco etéreo), para un aire minimalista y fresco.

Vanilla Custard (Crema de Vainilla): Este es un tono más saturado y "dulce", con una presencia de amarillo más evidente pero sin llegar a ser vibrante. Tiene un toque retro que recuerda a la estética de los años 90.



Cómo usarlo: Se ve increíble en prendas de punto (como cárdigans) y en accesorios de piel o ante.

Combinación estrella: Maridalo con marrón chocolate o café espresso. Es la combinación favorita de las expertas de moda este año para elevar el street style.

Pale Lemon Glow (Resplandor de Limón Pálido): Es la variante más moderna y "ácida" de la familia. Mantiene la suavidad de la mantequilla pero incorpora un ligero matiz cítrico que aporta muchísima luz al rostro.

