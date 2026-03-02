Las 3 frutas milagrosas que ayudan a combatir el estreñimiento de forma rápida

“Una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer”, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es en este marco que la OMS recomienda mantener un equilibrio calórico que prevenga el aumento excesivo de peso y que priorice el consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. Además, estos alimentos ayudan a controlar el funcionamiento del organismo y sus propiedades son muy amplias como para tratar desde colesterol elevado hasta síntomas de estreñimiento.

¿Qué es el estreñimiento?

El estreñimiento es un problema a la hora de defecar, sintetizan desde el Instituto Mayo Clinic. Sus expertos afirman que “una persona está estreñida cuando defeca menos de tres veces por semana o le cuesta defecar”.

En este punto, advierten que el estreñimiento es bastante frecuente y que “la falta de fibra alimentaria, líquido y ejercicio puede causar este problema”. Por lo tanto, Mayo Clinic remarca que, “por lo general, el estreñimiento se trata con cambios en la alimentación y ejercicio o con medicamentos de venta libre”.

Frutas contra el estreñimiento

En base a lo señalado, se empleó la Inteligencia Artificial (IA) para analizar una amplia base de datos y determinar qué alimentos pueden ayudar a combatir el estreñimiento. La aplicación Gemini fue la encargada de responder y afirmar que “si estás buscando alivio rápido, la clave no es solo la fibra, sino el tipo de fibra y ciertos compuestos naturales que actúan como ‘motores’ para tu sistema digestivo”.

La Inteligencia Artificial aconsejó el consumo de 3 frutas que la ciencia y la sabiduría popular respaldan como las más efectivas contra el estreñimiento:

Ciruelas Pasas (La reina indiscutible): No es solo un mito de abuela; es pura química. Las ciruelas pasas funcionan por tres vías:



Fibra insoluble: Aumenta el volumen de las heces.

Sorbitol: Un azúcar natural que no se absorbe bien y atrae agua al colon, suavizando las heces (efecto osmótico).

Compuestos fenólicos: Estimulan las contracciones musculares del intestino.

Kiwi: El kiwi es quizás la fruta más recomendada por nutricionistas hoy en día porque es efectiva pero menos "agresiva" que otras opciones.



Actinidina: Una enzima única que ayuda a digerir las proteínas y mejora el tránsito.

Bajo en gases: A diferencia de las legumbres o algunas fibras, el kiwi suele causar menos hinchazón abdominal.

Pitaya (Fruta del Dragón): Especialmente la pitaya amarilla es conocida en regiones tropicales como un "laxante natural" potente.

