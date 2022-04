Niño agredido por Cristiano Ronaldo envía mensaje al futbolista.

Cristiano Ronaldo, jugador portugués del Manchester United, está en medio de una gran polémica luego de que el pasado fin de semana su equipo cayera 1-0 ante el Everton, lo que desató la ira del astro lusitano, quien le propinó tremendo manotazo a un niño que quería saludarlo y tomarse una foto con él, destruyéndole su celular y dejándole una impresionante marca.

¡Su pasión por el futbol no tiene barreras!

Al término del encuentro, y tras darse cuenta del error que cometió, ‘CR7’ compartió una publicación en su cuenta de Instagram pidiendo perdón por su exabrupto e invitando al joven a ver un partido del Man U en Old Trafford, “como muestra de ‘fair play’ y deportividad”.

Sin embargo, Sarah Kelly, madre del menor, se pronunció al respecto y declaró a Sky News lo siguiente: “¿Por qué mi hijo debería viajar a Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue (apodo de los Everton) ir a ver a un Red Devil? No tengo nada que decirle. Sólo porque es Cristiano Ronaldo, ¿deberíamos hacerlo? Es como si le debiéramos un favor, pero no es así. Rechazamos la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo, lo ha dejado bastante claro”.

Según declaraciones de la propia madre, Jake Harding tiene autismo y quedó shockeado tras lo sucedido, por lo que han denunciado a Cristiano Ronaldo y esperan que la autoridad haga lo correspondiente en torno a la agresión del jugador del Manchester United. Así mismo, puso en duda la deportividad del jugador portugués.

“Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir: ‘Lo siento’”, consideró la madre de Jake Harding. “Eso fue lo más gracioso para mí. Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. No son mis palabras, son las de mi hijo. Le afectó más a él que a mí, así que dejé que él lo decidiera: no quiere ir a Manchester y no quiere ver a Ronaldo”, añadió.

¿Manchester United sancionará a Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con medios ingleses, el Manchester United no tomaría medidas en contra de Cristiano Ronaldo, al entender que cometió un error y luego se disculpó por lo sucedido; sin embargo, la policía de Merseyside confirmó que abrió una investigación sobre el caso.

“Tras un incidente en Goodison Park el sábado 9 de abril estamos trabajando con el Everton y hemos estado en contacto con la familia del niño”, detalló un comunicado de la entidad policial y agregó: “El asunto está bajo investigación y está recopilando información. Nuestras investigaciones continúnan en este momento”.