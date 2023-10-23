Niurka armó tremendo zafarrancho y defendió a la prensa (VIDEO)

Con empujones, golpes y jaloneos, así se armó un tremendo zafarrancho durante la presencia de Niurka en una expo de belleza en la Ciudad de México, donde la cubana fue una de las invitadas estelares.

Fue la seguridad del evento, quien arremetió en contra de los reporteros y camarógrafos que intentaban acercarse a la ‘Mujer Escándalo’ para poder hacerle una entrevista; sin embargo, las cosas se salieron de control en el lugar.

¡Respuestas sorprendentes con susto incluído para los conductores!

En el momento de mayor descontrol y en el que los reporteros corrían el riesgo de sufrir un accidente, Niurka empezó a darle manotazos a los de seguridad para que los dejaran en paz, ya que solamente estaban haciendo su trabajo.

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Fue hasta que Niurka empezó a gritar y trató de controlar la situación, corriendo del lugar a todas las personas que rodeaban a los comunicadores.

Fuera todos, fuera todos. Escuchen, es ‘Mamá Niu’, su amiga, nadie va a empujarlos, tranquilos, todos bien, ¿Nadie está lastimado?

¿Qué pasó en el lugar que todo se salió de control?

A pesar de que se convocó a la prensa para el evento, desde el inicio rodearon a los medios con seguridad, iniciando el descontento, ya controlada la situación, esto nos respondió Niurka de lo sucedido.

Lo que pasa es que, también, escuchen chicas y chicos, donde quiera que esté ‘Mamá Niu’, la prensa puede platicar con gusto

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¿Cuál es la relación que tiene ahora con Juan Osorio?

Incluso, bromeó sobre qué tan bruja se siente y la reconciliación con Juan Osorio.