Filtran audios donde Niurka llama parásitos a sus hijos; ellos le responden.

Luego de su pelea con Cynthia Klitbo, Niurka Marcos refrenda su título como La Mujer Escándalo al hablar pestes de sus hijos en diversos audios.

Niurka le habría quitado la manutención a Frida Sofía.

Fue en el programa Chisme No Like, donde Javier Ceriani y Elisa Beristain dieron a conocer audios de la vedette tachando a sus hijos de “huevones” y “parásitos”

“Y eso fue lo que pasó este año. La metamorfosis y esa carga que tenía de mantener, literalmente, aunque duela, a huevones, parásitos”, se escucha expresar a la cubana.

Y es que, según Niurka Marcos, sus hijos Romina, Emilio y Kiko no querían aportar dinero para la casa, por lo que ella optó por enfrentarlos.

“Un día estábamos hablando, este año yo he tenido trabajo sólo para sacar para mis necesidades y no me dio para más, pero ciertamente ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirles a los tres ‘ya hay que aportar para la casa, ya están trabajando’. Emilio que es el más chiquito, que es el que más gana de los tres, '¿qué vas a pagar?’ y me dice ‘bueno, hago súper y pago el gas’, ‘Romina tu pagas el cable y ¿Kiko tú que vas a pagar?’...”, contó.

La cubana también contó que intentó apoyar a Kiko con algunos negocios, pero que él prefirió viajar a Europa y gastarse todo el dinero.

Te puede interesar: VIDEO: Niurka y Juan Vidal se reencuentran tras la polémica.

Niurka Marcos reacciona a los audios filtrados

Niurka Marcos fue captada por los medios de comunicación en el aeropuerto, desde donde reaccionó a los audios filtrados y confesó que seguramente los dio a conocer algún miembro de su familia.

“Hay gente muy mala y mal intencionada. Y si en algún momento le he tenido que decir a mis hijos ‘es momento de hacer equipo’ se los he dicho correctamente”, declaró a la prensa.

A tráves de sus historias de Instagram, Romina también reaccionó a las palabras de su madre.

Está cañón cómo la gente quiere ver peleas y chismes. Me da tristeza que existan los programas que lo único que hacen es querer generar odio, incluso entre familiares, les arde ver a la gente feliz. Qué asco que exista gente así, que tenga que fijarse en la vida de los demás e inventar cosas para ser vistos y escuchados

También te puede interesar: VIDEO: Cynthia Klitbo manda contundente mensaje a Niurka.