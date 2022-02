Niurka pide a Belinda que no regrese el anillo de compromiso a Nodal.

¿Qué opina Niurka del rompimiento de Belinda y de Christian Nodal?

Directa y sin pelos en la lengua, así como es Niurka, opinó que Belinda no debe de regresarle el anillo de compromiso de millones de dólares a Christian Nodal y hasta enlistó las razones por las cuales no hacerlo.

“Que no se lo devuelva, mira no le devuelvas nada porque el no te puede devolver las ... y las gozadas y las presumidas y las manoseadas. Yo lo dije, qué bueno que le regaló ese anillo de millones de dólares porque al rato con esa... va a comprar su casa”, dijo contundentemente la vedette cubana.

Desde luego, no podía dejar de cuestionársele respecto a los tatuajes que se hizo el intérprete de ‘Adiós Amor’ en honor a la estrella pop, pues alguna vez Niurka también se hizo un dibujo en la piel por amor.

“Eso fue hace años, la imprudencia es muy grande, como éste que se tatuó la cara, o sea '¿qué creíste? Que tatuándote de esa manera ella iba a sentir un compromiso tan grande que nunca iba a poder dejarte? ¿Cómo crees que iba a sentir ella algún cargo de conciencia?’”, aseguró la también actriz.

Niurka considera que el peor error de Nodal fue tatuarse la cara

Niurka considera que el peor error de Nodal fue tatuarse la cara, pues es un artista que vive de su presencia y desde su punto personal de vista, no puede darse esos lujos.

“Eres artista Nodal, eres una estrella, esto es en serio, '¿Has oído el dicho ese que es muy popular y urbano de ‘en la cara no’? ¿Nunca lo escuchaste? Eres una estrella, ¿cómo vas a opacar tu rostro, tu arte?’”, afirmó la bailarina.

