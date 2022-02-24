¿Por qué Universal Music demandó a la mamá de Christian Nodal?

Ventaneando tuvo acceso en exclusiva a la denuncia que interpuso Universal Music en contra de los padres de Christian Nodal por presunto fraude genérico. La madre del cantante está involucrada al firmar un contrato en el que aparece como colaboradora de 14 temas del álbum 'Ay ay ay'.

Christina Nodal da cuenta de que fue remunerada oportunamente y libera a Fonovisa, filial de Universal, de cualquier pago presente o futuro y le concede el derecho perpetuo para utilizar las grabaciones.

La mamá del intérprete de 'Adiós Amor' tampoco se reserva acción alguna en contra de Fonovisa en relación al contrato o el otorgamiento de derechos por lo que Fonovisa podrá usar o explotar el álbum en todo el mundo con el carácter de titular de dichos derechos.

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Los padres de Nodal demandaron a Universal Music el año pasado

Lo padres de Nodal demandaron a Universal Music el año pasado reclamando la titularidad del catálogo musical de su hijo, a raíz de lo cual Universal solicitó a la autoridad girara medidas cautelares que siguen vigentes hasta el día de hoy.

La semana pasada el cantante firmó un nuevo contrato de exclusividad con Sony Music, de hecho esas medidas otorgadas de manera definitiva el pasado 21 de febrero, impedían que dicho contrato se celebrara y que Sony produjera y difundiera nuevos temas del cantante.

Ante la controvertida situación, los datos de titularidad del tema reciente lanzado por Nodal, luego de su rompimiento con Belinda, 'Ya no somos ni seremos', fueron modificados tres veces en menos de una semana.

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