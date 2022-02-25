Graciela Mauri podría regresar al mundo de la actuación.

A Graciela Mauri la recordamos, sobre todo, como la tierna y chispeante Cristina de la legendaria telenovela Mundo de Juguete; aunque desde esa época, ya llovió y hoy la actriz nos sorprende con un oficio poco conocido, el de fotógrafa.

Y es así, como le gustaría tomar la foto que ilustre la portada del libro que su hermano Toño Mauri planea escribir para compartir la experiencia de su renacimiento, luego de haber superado las secuelas del COVID-19 con un doble trasplante de pulmón.

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La acompañamos en una sesión de fotos con el actor español, Jesús Castro

Va muy bien y yo soy de las primeras que quiero leerlo, porque no solo cuenta esta etapa de lo que le pasó, cuenta desde que estaba chico. Ojalá que podamos hacerlo, me encantaría

Es algo que traigo desde siempre porque creo que todas las etapas de mi vida, de mis hijos, de mi familia, las tengo grabadas y fotografiadas. Profesionalmente, hace 4 años empecé y ha sido el acierto más bonito que he tenido, para mí, es lo que me llena muchísimo. En uno de mis cumpleaños, me regalaron mi cámara

Graciela Mauri regresa a la actuación con una nueva serie

Pero, ¿cuándo la volveremos a ver actuando? Graciela Mauri compartió que tendrá una participación especial en la serie Mariachis que produjeron su hermano y su sobrino.

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