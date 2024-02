Niurka Marcos se integrará a la obra de “Lagunilla mi Barrio”

Este viernes el foro de Ventaneando se vistió de frescura y sabrosura con la presencia de Niurka Marcos, quien nos contó sobre su próxima participación en la obra de teatro “Lagunilla mi Barrio”, así como de algunos temas personales.

¿Qué dijo Niurka?

La talentosa actriz y vedette se encuentra de visita en la Ciudad de México pues actualmente vive en Mérida, Yucatán. Niurka reveló que “venimos para Lagunilla mi Barrio”, ya que Alejandro Gou le hizo la cordial invitación para sumarse a este proyecto como invitada.

“Vamos a cantar, a abrir el segundo acto y vamos a cerrar la obra con musical, obviamente rompiendo la cuarta pared, llegando a la quinta, abrazando, besando y conviviendo con el público que es como a mí me gusta y se hace en el barrio”, declaró.

¿Niurka tiene novio?

Al preguntarle a la actriz si tiene novio, Niurka aseguró que “no, no tengo novio porque mira… a nuestra edad uno empieza a tomarse el tiempo más para uno porque le da a uno flojera estar perdiendo el tiempo con banalidades y, es que puro pen… se me pega, no sé por qué”. Sobre el tipo de hombres que le gustan a la vedette, Marcos aseguró que le gustan ‘chacalones’ y salvajes.

¿Qué dijo sobre Juan Osorio?

Sobre las declaraciones que Juan Osorio hizo sobre Niurka y su talento, la cubana señaló que “Juan tiene entender, primero que nada, que todavía Emilio, el hecho de que yo lo tenga bloqueado quiere decir que yo entiendo que Juan Osorio y la familia de ese lado, sus hermanitos y todo son parte de la vida de mi hijo, cuando nosotros teníamos empatía y nos llevábamos bien… evidentemente sabíamos que lo estábamos haciendo para que Emilio viviera en un ambiente sano y empático”.

“Mira, aunque tú y yo no nos llevemos, entiende que la prensa hace su magia, yo nunca haría una canción, no para ti, para ningún ex porque yo no soy de las mujeres que inmortaliza a un ex, yo no, pero obviamente me encantan todas las que han hecho las niñas”, agregó y aseguró que él solito se enganchó y trató de ofenderla.

Niurka también aprovechó para reiterarle su agradecimiento a Pati Chapoy por haberla rescatado del escándalo, de las difamaciones, del abuso del poder y de la manipulación de la información con la que la querían desparecer en aquel entonces.

Niurka Marcos se tomó el tiempo para hablar de la relación de Juan Osorio con su novia que es varios años menor que ella y señaló que eso de que no viven juntos es solo una bomba de humo, ya que ella en una ocasión le llamó en la madrugada y ella fue la que le respondió.

¿Cuándo iniciará en “Lagunilla mi Barrio”? Por último, la controvertida actriz aseguró que iniciará este viernes en “Lagunilla mi Barrio”, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural Teatro 2.

