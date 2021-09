Enrique Guzmán pide perdón por ofensivo comentario a Natasha Moctezuma.

Enrique Guzmán se arrepiente de sus declaraciones y pide una disculpa.

Esta mañana, Enrique Guzmán aprovechó las cámaras de Ventaneando para ofrecer una disculpa pública a la familia Moctezuma Pasquel, tras la reacción que tuvo ayer al ser cuestionado por la muerte de Natasha Moctezuma, media hermana de su nieta Frida Sofía.

En exclusiva para Ventaneando, el cantante admite que se equivocó y abiertamente pide perdón por su exabrupto.

“Yo he tenido muchas pérdidas en mi familia, sé lo que es perder un ser humano y una persona cercana. El día de ayer, estaba yo dentro de todo lo que se hizo en la conferencia de prensa, inmediatamente me tocaron el punto de Frida, es ahí donde pierdo la base y se me va la boca”, expresó el rockero a este programa.

“Así que, aquí de frente con la cámara, les digo con toda sinceridad: mis disculpas más leales y reales se las doy yo directamente. Lo siento mucho familia Moctezuma, que hayan perdido una gente que tienen tan cerca”, continúo el papá de Alejandra Guzmán.

Enrique Guzmán manda mensaje a la familia Moctezuma

Fue en una conferencia de prensa el día de ayer, cuando Enrique Guzmán expresó que Natasha Moctezuma falleció debido al karma.

Esta mañana, el cantante venezolano se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para disculparse por sus palabras.

Siento mucho haber hablado de una manera tan horrible de la pérdida de un familiar, espero que para ustedes haya un tiempo suficiente para que se afirmen, aseguren y tranquilicen

De mi parte, les suplico que me perdonen por el modo como me expresé ayer. Estoy directamente pidiendo por favor, que eso que dije no tiene nada que ver con mi forma de pensar y de sentir

El artista, de 78 años, deseó pronta resignación para la familia Moctezuma Pasquel.

Siento mucho que hayan sido influidos en un comentario equivocado y mal hecho de mi parte al final de una conferencia de prensa. Perdónenme familia, esa palabra no debí haberla utilizado, porque lo he vivido yo

A toda la familia de Juan Pablo y su mujer, siento mucho haber tocado ese punto en su familia, no tendría porque haberlo hecho, perdón

