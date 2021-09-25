¿Enrique Guzmán está listo para perdonar a Frida Sofía tras polémica legal?

Enrique Guzmán platica las medidas que tomará contra Frida Sofía.

Enrique Guzmán visitó nuestro foro de Ventaneando para platicar sobre el regreso de Jesucristo Superestrella al teatro el próximo 1 de octubre.

El cantante aprovechó para hablar de la polémica que sostiene con su nieta Frida Sofía, con quien tiene un enfrentamiento legal por supuesto abuso sexual.

Alejandra me dio luz verde, si es verdad lo que dice la niña lo tiene que probar, me dio luz verde para proceder contra la niña. Con el permiso de Alejandra ya puedo proceder contra ella

Desgraciadamente sigue siendo mi nieta… todo lo voy a hacer a través de un notario de modo que quede claro que sus declaraciones son mentiras

Por si fuera poco, el rockero presumió que llevará su denuncia hasta Estados Unidos.

El argumento es ‘me tocó indebidamente’, son acusaciones hechas ante las autoridades. Yo estoy bien, pero ¿qué va a pasar? No sé…

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¿Enrique Guzmán está dispuesto a perdonar a Frida Sofía?

El cantante venezolano no está seguro de otorgarle el perdón a Frida Sofía tras la tensa controversia familiar.

No sé… a lo mejor, pero ya no estamos adelantando mucho. A mí me ha lastimado mucho la situación, estoy ofendido, pero me han ofendido muchas veces. A lo mejor se está arrepintiendo

No he vuelto a hablar con ella, tengo desde noviembre, pero al principio yo quería mediar todo a través de su mamá, pero cuando publicaba las cosas, ella quería publicidad

Don Enrique refrendó que nunca tocó a su nieta Frida Sofía.

La desgracia es que nunca estuvo en mi casa y nunca vivió conmigo. Es tan injusta la situación que no sé cómo medirla, ¿cómo le digo que no me falte al respeto?

En otros temas, el papá de Alejandra Guzmán invitó al público mexicano a ver la puesta en escena Jesucristo Superestrella en el Centro Cultural Teatro 1 el próximo 1 de octubre.

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