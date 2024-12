No se realizó el velorio de Dulce por decisión de su hija Romina

Este jueves nos enlazamos en vivo y en directo con nuestro querido amigo y compañero Ricardo Manjarez, quien se encontraba presente en la agencia funeraria donde fueron cremados los restos de Dulce.

Te puede interesar: Recordamos la vida y obra de Dulce, la cantante

¿Qué dijo Ricardo Manjarez? “En efecto, estamos aquí en la funeraria al sur de la ciudad, donde los restos de la cantante Dulce están siendo cremados. Hace una hora aproximadamente inició este proceso", declaró.

Nuestro compañero declaró que Hugo Mejuto, productor de “GranDiosas”, llegó hasta el lugar y se mostró un poco preocupado porque no sabe qué es lo que va a pasar. “No hay una sala que esté asignada aquí en la funeraria para velar los restos de Dulce”, recalcó.

También te puede interesar: Plutarco Haza estará en la nueva telenovela “Cautiva Por Amor” de TV Azteca

¿No hubo nadide sus familiares?

Iván Cochegrus, quien fue cercano a la cantante, también se mostró preocupado, pues acudió a despedir a la “que fuera su amiga, pero salió minutos después porque, insisto, no hay dónde despedirla, no hay a quién darle el pésame porque su hija Romina, por razones muy personales decidió no estar aquí, ni tampoco su esposo”.

Por último, nuestro querido Ricardo Manjarez señaló que en la funeraria no había nada que se estuviera llevando a cabo, pero se especula que mañana se llevará a cabo una misa en memoria de Dulce, en la Basílica de Guadalupe, esto a petición de sus fans y amigos, quienes quieren darle el último adiós.

Te puede interesar: Paty Cantú compuso un bolero y le encantaría que Luis Miguel lo interpretara

“Los reporteros que estamos aquí estamos un poco confundidos, tristes, porque Dulce con la prensa siempre se portó muy amable, muy cercana, muy accesible y sentimos feo que esto esté un poco desangelado, pero todos imaginamos que iba a ser un poco relevante. Aproximadamente será en 2 horas cuando entregarán las cenizas, pero no sabemos si alguien vendrá a recogerlas”, finalizó.