¿Nodal y Cazzu terminaron por mensajes de él con su ex?

En días pasados, Christian Nodal reveló que su romance con Julieta Emilia Cazzuchelli, había llegado a su fin; sin embargo, no explicó las razones y se limitó a decir que ambos decidieron tomar caminos diferentes.

¿Qué dijo Nodal sobre su ruptura con Cazzu? “Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti”.

“Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, agregó Christian Nodal.

El hecho tomó por sorpresa a propios y extraños, pues la pareja se veía bastante sólida a dos años de haber iniciado su romance, además de que hace algunos meses, le dieron la bienvenida a su pequeña hija, Inti.

¿Por qué terminaron Nodal y Cazzu?

Aunque ninguno de los dos ha revelado los verdaderos motivos por los que decidieron ponerle punto final a su romance, Joel O’Farrill y nuestra querida Flor Rubio, revelaron los presuntos motivos por los que Cazzu y Nodal se separaron.

Una de las hipótesis de los comunicadores, habla de una supuesta infidelidad de Christian Nodal a Cazzu, durante su gira de conciertos, situación que la cantante argentina no habría tolerado.

Una versión más, asegura que Nodal fue víctima de robo y desfalco de grandes sumas de dinero, por lo que él y su equipo, habrían sospechado inmediatamente de alguien cercano a Julieta Emilia Cazzuchelli.

¿Cazzu le encontró mensajes a Nodal con Belinda?

No obstante, Flor Rubio soltó un bombazo, pues aseguró que sus fuentes le contaron que detrás de la ruptura, habían unos mensajes entre Nodal y Belinda, mismos que Cazzu habría descubierto y que la llevaron a publicar en “X” el siguiente mensaje: “Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de or…”.

Aparentemente, el acercamiento entre Nodal y Belinda se habría dado a raíz del lanzamiento del tema “Cactus”.

