Nodal sale con Ángela Aguilar a saludar a sus fans, pero ella no quiso darles la mano

Tal parece que Ángela Aguilar no ha aprendido la lección, pues de por sí ha dejado de ser del agrado de muchas personas gracias a su romance con Christian Nodal , pero también con sus actitudes que dejan mucho que desear.

Hace unos días la esposa de Christian Nodal dio de qué hablar por su look, mismo que presuntamente le copió a Julieta Emilia Cazzuchelli. Sin embargo, recientemente se volvió a robar los reflectores y de mala manera.

Ángela Aguilar presenta su cortometraje y exhibirán su vestuario [VIDEO] Ángela Aguilar presentó su cortometraje junto a su padre, Pepe Aguilar, quien orgulloso de su hija, habló con la prensa y nos contaron los detalles.

¿Ángela Aguilar no quiso saludar a la gente?

Ángela Aguilar protagonizó un tenso momento con sus fans y los de Christian Nodal, pues los esperaban con ganas de saludarlos; sin embargo, ella no quiso estrechar la mano de nadie, solo se limitó a hacer señas a lo lejos.

Por el contrario, el cantautor sonorense sí se tomó el tiempo de estrechar las manos de sus fans, mientras que su esposa únicamente se limitó a mandar saludos a lo lejos y a soltar una que otra sonrisa.

¿Sus fans quisieron saludarla pero ella no quiso? Posteriormente, el momento se tornó todavía más incómodo cuando algunas personas le gritaron y le estiraron la mano, pero la hija de Pepe Aguilar no les respondió el gesto, lo que le valió infinidad de críticas.

Lo que llamó la atención fue cuando los fanáticos de ambos les pidieron que se dieran un beso, a lo cual ella accedió con gusto, pero no permitió que nadie la tocara.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, las redes sociales no tomaron a bien la actitud de Ángela Aguilar, algunos se preguntaron por qué idolatrar a un artista que desprecia a su público, otros más aseguraron que no estaba obligada a hacerlo.

¿Fue publicidad pagada?

A pesar de las críticas a Ángela Aguilar, hubo un grupo de fans que consideraron extraño el inusual encuentro con sus fans, por lo que aseguraron que todo pudo tratarse de un suceso planeado por los cantantes para limpiar su imagen.

“Eso bbs GRÍTENLO siéntanse orgullosas de ser amantes”, “No lo sé Rick algo me dice que está muy rara esa interacción que no había visto nunca con el público”, “Asi o mas actuado jajajaja”, “Saludan más a Christian que a la Ángela gritan más por nodal qué por ella”, “Desde cuándo estos dos son tan amorosos con sus fans?? no se, esto esta raro, es más publicidad que realidad”, “Esto como que es pagado”, “Y ella ni tan si quiera toca a la gente”, “Y eso que ella no les dio la mano y los saludó", "Él es muy humilde, siempre saluda a su público su fans, eso debería de ser Angelita también”, fueron algunos de los comentarios.