Así es la vida de casados de Ángela Aguilar y Christian Nodal, según la cantante

Desde julio de 2024, cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal decidieron casarse en una lujosa y privada ceremonia en el estado de Morelos, la joven pareja del regional mexicano ha mantenido en secreto muchos detalles de su vida como esposos. Sin embargo, en un reciente entrevista, la intérprete de “Gotitas Saladas”, “Qué Agonía” y “Dime Como Quieres” decidió compartir detalles de su vida junto al sonorense.

Ángela Aguilar cuenta cómo es estar casada con Christian Nodal

Fue el pasado 29 de marzo en la alfombra azul del Billboard Women in Music 2025 en California, Estados Unidos, donde Ángela Aguilar recibió el premio Breakthroug Award (Premio Revelación), que la cantante habló sobre su relación con su esposo Christian Nodal.

Y es que, durante la entrevista, la menor de la dinastía Aguilar fue interrogada sobre cómo ha sido su relación con Nodal a casi un año de que se casaron. En este sentido, Ángela reveló que todo es positivo.

“Es increíble. Me da mucha estabilidad y me apoya muchísimo. Es mi fan número uno, nos tenemos el uno al otro todo el tiempo. Simplemente es increíble estar junto a alguien que me motiva tanto”, contó en la platica con la revista People.

¿Cómo es la casa donde viven Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Cabe recordar que previamente Nodal concedió una entrevista a Pati Chapoy en la que habló sobre cómo es la casa donde él y su esposa Ángela Aguilar pasan gran parte del tiempo. De acuerdo con sus declaraciones, la pareja tiene su residencia fuera del país, para ser precisos, en Estados Unidos.

En la plática con la periodista de espectáculos, explicó que su hogar está en un bosque completo y por tal razón, “hay muchos venados, se meten a la casa, pero en cuanto te acercas empiezan a correr”, contó.

Ángela Aguilar y Christian Nodal más enamorados que nunca

Sin duda, todo parece indicar que a pesar de las diversas polémicas, Ángela Aguilar y Christian Nodal mantienen una relación estable, y aunque muchas veces se ha reportado que están en crisis matrimonial, siempre han salido a aclarar la situación.