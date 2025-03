Ángela Aguilar sorprende con mensaje; ¿indirecta para Cazzu?

Ángela Aguilar vuelve a ser tendencia, y es esta vez no tiene que ver con su música o su relación con Christian Nodal, sino por un mensaje que mandó tras haber ganado un prestigioso premio, el cual muchos consideraron fue una indirecta para la ex de su esposo, Julieta Emila Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

¿Ángela Aguilar le mandó una indirecta a Cazzu?

Fue el pasado 29 de marzo de 2025, durante los Billboard Women in Music 2025 en el YouTube Theater, en California, Estados Unidos, que Ángela Aguilar ganó el Breakthroug Award, es decir, el Premio Revelación.

En dicha gala, la intérprete de “Ahí Donde Me Ven”, “Gotitas Saladas”, “En Realidad”, “Fuera de Servicio” y “Mis Amigas Las Flores” subió al escenario para mandar un mensaje, el cual desató la polémica debido a los temas que abordó, entre ellos su polémica respecto a su relación con Nodal. En este sentido, la menor de la dinastía Aguilar se sinceró al revelar que estuvo a punto de romperse por una historia que no le han permitido contar.

“Esto es realmente especial, es increíble. Gracias Billboard, gracias a mi equipo, a mi familia y sobre todo a la gente que ha creído en mí. Este Breakthroug Award significa mucho para mí porque este año casi me rompe y honestamente he tenido que subirme al escenario y cantar entre lágrimas y he tenido que llorar con el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, de una historia que nunca ha salido de mi voz (…) La música habla mucho más fuerte que lo que dicen los demás”, expresó.

Ángela Aguilar: "He tenido que llorar con el peso del juicio y la especulación de una historia que ni si quiera he contado..."

Para mí que fue una indirecta para Cazzu 🤭🤭 pic.twitter.com/JCohux3UJn — Carlos A Luna (@Tony_Luna911) March 30, 2025

¿Cazzu lanzó el primer dardo con su más reciente canción?

De inmediato, este mensaje fue interpretado como una indirecta para Cazzu, pues recordemos que recientemente, la argentina lanzó una nueva canción titulada “ Con Otra ”, en la que sus letras, también fueron interpretadas como un mensaje en contra de Ángela Aguilar . Además, la intérprete de “La Cueva”, “Glock” y “Nena Trampa”, ya ha contado su versión de los hechos sobre la relación con Nodal.