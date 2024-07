FOTOS | Nodal, Danna Paola, Selena y otros famosos que lucharon contra la depresión

En 2022 Danna experimentó otro cuadro de ansiedad porque los conciertos que tenía planeados no se concretaron por terceras personas: “Mucha gente me va a odiar porque la que pone la cara soy yo. Eso es muy cul**ro, me está generando mucha ansiedad, me saca de quicio esta situación. He soñado con hacer un show como siempre lo soñé. Sé que vamos a salir adelante, tendremos esto listo. Prometo que daré lo mejor de mí arriba de ese escenario”.

Danna Paola.