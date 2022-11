(VIDEO) Este desgraciado abandonó a su perro a mitad de la carretera.

Como si se tratara de una bolsa de basura. A este hombre se le hizo muy fácil bajar del coche a su perro en medio de la nada. Ni siquiera tuvo la decencia de despedirse. Volvió al auto lo más rápido que pudo y arrancó el motor. La imágen es todavía más triste porque el perrito intentó alcanzarlo.

Esta terrible persona se alejó sin culpa alguna. Lo bueno es que había alguien grabando el momento, para que no le vuelvan a permitir acercarse a ningún can. La gran noticia de esta historia es que el animal quedó en un albergue mientras espera que una familia de verdad le de todo el amor y la compasión que se merece. No todo fue malo al final del día.