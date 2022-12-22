(VIDEO) ¡Así se ve un corazón antes de un trasplante!
Como si se tratara de una película de ciencia ficción, esta imagen muestra a un corazón fuera del cuerpo humano. Es algo tan real que parece falso.
Una postal increíble nos llega desde un hospital donde un corazón en perfecto funcionamiento se prepara para ser trasladado a una persona. La sangre que bombea se canaliza desde unas mangueras de plástico. Esperemos que su nuevo dueño le de un muy buen uso.
Este procedimiento sigue siendo de los más complicados de llevar a cabo. Los doctores tienen que ser muy cuidadosos y precisos. Debe ser una de las sensaciones más extrañas el tener un corazón activo en las manos, pero estamos seguros que estos expertos han sentido cosas aún más raras.
Así se ve un corazón 🫀 antes de ser trasplantado.pic.twitter.com/9uGNG9P9mf— Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) November 7, 2022