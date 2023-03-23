Rebecca Jones y sus mejores telenovelas

La Vida en el Espejo (1999) Aquí interpretó a Isabel Franco De Román, y compartió cuadro con Gonzalo Vega, Sasha Sokol y Diego Luna, por mencionar algunos.

Vivir Así (2002) Serie dirigida en su mayor parte por Angélica Aragón en la que Jones participó como actriz invitada.

El país de las mujeres (2002) En esta telenovela, Rebecca fue la protagonista "Bernarda" y volvió a trabajar con Sasha Sokol, compartiendo cuadro con Plutarco Haza y Margarita Gralia.

Tengo Todo Excepto a Ti (2008)

Rebecca Jones, Gonzalo Vega y Margarita Gralia de nuevo compartieron en esta telenovela donde Jones interpretó a Rebeca "Becky" Robles de Blaquier.

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