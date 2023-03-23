Rebecca Jones y sus mejores telenovelas
La fallecida actriz realizó más de 30 telenovelas y esta es una lista de las mejores.
El día de ayer, 22 de marzo de 2023, falleció la queridísima actriz Rebecca Jones dejando un legado inigualable en el cine, teatro y televisión, pues realizó más de 30 telenovelas y aquí te decimos cuáles fueron las más relevantes.
Tengo Todo Excepto A Ti | Capítulo 01 | Blaquier vs. García Bullrich.
La Vida en el Espejo (1999)
Aquí interpretó a Isabel Franco De Román, y compartió cuadro con Gonzalo Vega, Sasha Sokol y Diego Luna, por mencionar algunos.
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Vivir Así (2002)
Serie dirigida en su mayor parte por Angélica Aragón en la que Jones participó como actriz invitada.
El país de las mujeres (2002)
En esta telenovela, Rebecca fue la protagonista "Bernarda" y volvió a trabajar con Sasha Sokol, compartiendo cuadro con Plutarco Haza y Margarita Gralia.
Tengo Todo Excepto a Ti (2008)
Rebecca Jones, Gonzalo Vega y Margarita Gralia de nuevo compartieron en esta telenovela donde Jones interpretó a Rebeca "Becky" Robles de Blaquier.
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- Las Malcriadas (2017)
Sara Maldonado, Cynthia Rodríguez e Ivonne Montero "sufrieron" las vicisitudes que les hacían pasar Ernesto Laguardia y Rebecca Jones como "Mario Espinosa" y "Catalina Basurto vda. de Lafayette".