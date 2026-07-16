7 tipos de cortes básicos que no pueden faltar en la cocina de MasterChef 24/7

En el exigente Mundo de MasterChef 24/7, el manejo del cuchillo no es solo una cuestión de velocidad, sino el reflejo directo de la disciplina y el respeto de un cocinero por el producto. Una presentación visualmente atractiva y, sobre todo, una cocción uniforme dependen por completo de la precisión geométrica de los ingredientes sobre la estación de trabajo.

Para los Chefs de la competencia , la técnica de picado es el primer gran filtro que separa a los aficionados de los verdaderos profesionales del arte culinario.

Tipos de cortes básicos en la cocina de MasterChef 24/7

Si buscas replicar el nivel técnico de la cocina más famosa de México en tu hogar, estos son los siete formatos fundamentales que debes dominar en tu tabla de picar:

1. Juliana

Es, sin duda, la técnica reina de la cocina y una de las primeras que se enseñaban históricamente en las academias. Consiste en obtener tiras alargadas y muy delgadas de aproximadamente 4 centímetros de longitud. En vegetales planos como los pimientos, el apio o las vainitas, el secreto consiste en realizar un corte sesgado y muy fino con la ayuda de un cuchillo bien afilado o una mandolina.

2. Cascos, cuartos o gajos

Este formato longitudinal se caracteriza por dividir el ingrediente en cuatro trozos a lo largo. Dependiendo del tamaño del producto, el número de porciones puede aumentar para ajustarse a la receta. Es el corte por excelencia para papas, cebollas para escabeche o huevos duros para adornar platos.

3. ChipsSe trata de lograr tajadas redondas y sumamente delgadas. Se emplea de forma habitual en ingredientes como papas, camotes y plátanos para preparar chifles. Para asegurar un grosor milimétrico y parejo en toda la tanda, la mandolina se convierte en la herramienta indispensable del cocinero.

4. Bastones

Este corte rectangular se caracteriza por su grosor y firmeza, con dimensiones promedio de 5 a 6 centímetros de largo por 1 de ancho. Es la base obligada para las papas fritas y el paso previo para obtener cubos medianos.

5. Brunoise

Considerado el corte en dados más pequeño y estético de la gastronomía. Se logra agrupando las tiras previamente cortadas en juliana para picarlas de forma transversal, obteniendo cubos diminutos ideales para aderezos y salsas finas.

6. Rondelle (o rodajas)

A diferencia del corte chip, estas rebanadas transversales poseen un grosor intermedio y uniforme. Es el corte tradicional que se aprecia en zanahorias, pepinos o calabazas para ensaladas y caldos.