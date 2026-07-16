AL MOMENTO: Abren votaciones en Masterchef 24/7 para que un Cocinero suba al Balcón de la Salvación hoy 15 de julio

Ya hemos conocido a los tres primeros Cocineros que han subido al Balcón a la Salvación este miércoles en MasterChef 24/7, por lo que su estadía dentro de la cocina más popular de todo México está asegurada, o al menos por esta semana.

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Si tu participante no logró ganar la Batalla de Equipos y pudo conseguir la Salvación, tenemos buenas noticias para ti, pues esta noche se han abierto votaciones para que tú decidas quién deberá de permanecer una semana más dentro de este reality show culinario que está rompiendo con todo.

¿Cómo votar en Masterchef 24/7?

Hay diferentes maneras de votar en MasterChef 24/7 y aquí te contaremos cómo puedes hacerlo de manera rápida y sencilla:

La primera es escaneando el código QR que aparecerá en pantalla una vez que Claudia Lizaldi indique que se han abierto las votaciones, por lo que en seguida podrás llegar a este apartado especial.

También puedes entrar a nuestro sitio web oficial de TV Azteca, donde encontrarás la sección de MasterChef 24/7. Una vez que hayas dado clic a ese espacio, aparecerá la sección de “VOTA”, y en seguida podrás ver a los Cocineros y Cocineras elegibles para subir al Balcón de la Salvación.

Por último, puedes hacerlo a través de la app de TV Azteca En Vivo, misma que si aún no tienes, puedes descargar de manera gratuita en la AppStore de iOS y la PlayStore de Android. Al abrir la aplicación se te mostrará un menú con el espacio donde podrás votar por tu favorita o favorito.

¿Cuál es la importancia de votar en MasterChef 24/7?

Si subes a tu Cocinero o Cocinera favorita al Balcón de la Salvación, este podrá evitar el Reto de Eliminación del domingo en MasterChef 24/7 una de las pruebas más complejas del programa, donde no hay margen de error, pues podría decir “adiós” a la competencia.

Recuerda que cuentas con 10 votos además de que puedes conseguir 10 votos EXTRA, así que no lo dudes y salva a tu participante.