Así quedaron conformados los grupos para la batalla por equipos de MasterChef 24/7 de hoy 15 de julio

Ha comenzado la batalla por equipos de MasterChef 24/7 que será clave para ir definiendo el próximo domingo de eliminación y se han resuelto todas las preguntas en torno a cómo se llevará a cabo la gala, por lo que te compartimos todos los pormenores de cómo quedaron conformados los grupos y el reto a superar esta noche.

Luego de que comenzara la gala, Claudia Lizaldi le reveló al público y a los propios cocineros que Ixdit fue la elegida para liderar al equipo amarillo debido a que consiguió el mayor número de votos desde la noche de ayer, por lo que se unió a Julio y Lancer como los participantes que tienen la oportunidad de subir al balcón y asegurar su permanencia en el reality show por otra semana más.

Posteriormente, los capitanes tuvieron que elegir a los integrantes de sus equipos, así como el menú que servirían a los comensales especiales que visitaron la cocina más poderosa de México y es que MasterChef 24/7 recibió a 15 reconocidos deportistas que realizan triatlón y que además han formado parte de Exatlón México.

¿Cómo quedaron conformados los equipos y qué tendrán que cocinar?

Equipo azul

Capitán: Julio

Menú: Açaí bowl de frutos rojos con cacao y nueces con brochetas de res al chipotle con champiñones y cebolla cambray

Integrantes: Luis, Daniela, Carmen y Ramahá

Equipo rojo

Capitán: Lancer

Menú: Açaí bowl de frutos del bosque, durazno y plátano con brochetas de cerdo al axiote con piña asada y morrón

Integrantes: Michelle, Claudia, Nora y Jazmín

Equipo amarillo

Capitán: Ixdit

Menú: Açaí bowl tropical con piña, mango y kiwi con brochetas de pollo adobada en cítricos con pimiento y cebolla morada

Integrantes: Emmanuel, Antrax y Flor

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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