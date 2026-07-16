¿Cómo quedó el podio de los cocineros de MasterChef 24/7 después del TRIATLÓN de la batalla por equipos?

La batalla por equipos de MasterChef 24/7 de este 15 de julio no solamente puso a prueba el talento y la determinación de los participantes en la cocina, sino también su destreza y resistencia física, pues algunos de ellos participaron en pruebas relacionadas a la natación, el ciclismo y la carrera a pie con el fin de conseguir mayor tiempo para preparar las brochetas que servirían a los reconocidos deportistas que realizan triatlón y que además han formado parte de Exatlón México.

Después de que Ixdit fuera elegida por el público para liderar al equipo amarillo y que los capitanes escogieran a los integrantes de sus grupos y sus respectivos menús, Claudia Lizaldi le compartió a los cocineros que después de que presentaran sus açaí bowls a los comensales especiales de la noche, tendrían que batirse en tres pruebas para conseguir tiempo adicional para la preparación de la brochetas.

¿Quiénes compitieron en las pruebas del triatlón de MasterChef 24/7?

Natación: Antrax, Michelle y Ramahá

Ciclismo: Emmanuel, Claudia y Daniela

Carrera a pie: Ixdit, Lancer y Julio

Luego de las tres pruebas, la conductora reveló los resultados que derivarían en tiempo adicional para la segunda parte del reto y quedaron de la siguiente manera:

3er lugar (1,454 metros) - equipo azul

2do lugar (1,521 metros) - equipo rojo

1er lugar (1,919 metros) - equipo amarillo

Por lo anterior, el equipo azul tuvo cinco minutos extra, mientras que el rojo consiguió 10 y el gran triunfador, el equipo amarillo, se hizo con 15 minutos más para la preparación de sus brochetas.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.